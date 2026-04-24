В Челябинске впервые проведут соревнования по акватлону

Участникам предстоит преодолеть беговой этап и проплыть дистанцию на Шершневском водохранилище

На берегу Шершневского водохранилища в Челябинске впервые состоятся состязания по акватлону. Необычные соревнования, в которых участникам предстоит сначала проплыть дистанцию, а затем закрепить успех на беговом этапе, соберут около 200 спортсменов из четырех регионов УрФО, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Акватлон — это соревновательная дисциплина, в которой последовательно проходят два этапа: плавание, а затем бег. В отличие от классического триатлона, здесь нет велоэтапа, что делает этот вид спорта более доступным.

«Здесь представлены две дисциплины — бег и плавание, то есть не надо приобретать велосипед, достаточно снаряжения для легкой атлетики и плавания. К первому старту можно подготовиться за три-четыре месяца. Ну и сами соревнования проходят очень драйвово — во время гонки получаешь адреналин со старта и до финиша», — поясняет организатор и инициатор турнира Владимир Савчук.

Он также подчеркнул, что акватлон — это отличный способ победить страх открытой воды и отработать переход между этапами, что важно для триатлонистов. Участникам доступны две классические дистанции:

— спринт: 0,5 км плавание + 2,5 км бег;

— стандарт: 1 км плавание + 5 км бег.

Кроме того, в рамках соревнований пройдут состязания в эстафетном формате — в нем смогут побороться клубы и сообщества. Для этого организован отдельный зачет — «Клубный батл» на стандартной дистанции (1 км плавание + 5 км бег).

«Почему акватлон пользуется такой популярностью? Это самый простой и безопасный способ войти в мультиспорт. Бег развивает выносливость, плавание разгружает суставы и прокачивает дыхание. Вместе они дают гармоничное развитие тела и драйв. Минимум инвентаря, максимум эмоций», — добавляет Владимир Савчук.

Планируется, что в состязаниях выступят около 200 спортсменов из четырех регионов: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Республики Башкортостан. Регистрация участников уже открыта на сайте. Состязания пройдут 20—21 июня в районе пляжа Советского района на Шершневском водохранилище (рядом с Изумрудным карьером).

