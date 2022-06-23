В Челябинске в День молодежи проведут зарядку со звездой и мастер-класс по граффити

Праздничные мероприятия начнутся в пятницу, 24 июня, и продлятся до 27 числа

В ближайшие четыре дня, с 24 по 27 июня, в Челябинске пройдут несколько праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи. Начнется программа с концертно-развлекательной программы в Саду Победы, а завершится праздник на Алом поле и на Кировке, где пройдут многочисленные конкурсы и викторины, а также «Зарядка со звездой» с чемпионами России и мира по бодибилдингу и гиревому спорту, сообщает Центр управления регионом Челябинской области.

В Саду Победы 24 июня пройдет мероприятие «Новое поколение». В нем примут участие трудовые отряды, волонтеры. Для гостей праздника проведут концертно-развлекательную программу.

Масштабное празднование Дня молодежи состоится в воскресенье, 26 июня. Основными площадками станут сквер на Алом поле и улица Кирова. Гостей ждут десятки мастер-классов, фотозоны, казачьи забавы, курс молодого бойца, конкурсы и викторины с призами. Здесь же пройдет «Зарядки со звездой». Ведущими в этот раз станут абсолютный чемпион России и чемпион мира по бодибилдингу Александр Щеголев и гиревик Ильдар Ахмиров.

На Кировке празднование Дня молодежи пройдет в рамках акции «Здоровье — твой выбор», которая приурочена в том числе к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

«Цель мероприятия — не только рассказать жителям, как нужно беречь свое здоровье, но и показать, как интересно, а главное полезно, можно провести свой досуг. Одновременно с концертной программой специалисты центра профилактического сопровождения „КОМПАС“ проведут интерактивные викторины и конкурсы по формированию здорового образа жизни. Самых активных зрителей, участников мероприятия ждут приятные сюрпризы», — рассказали в городском управлении по делам молодежи.

Здесь же федерация «Уралстронг — силачи Руси» организует отборочный этап турнира по силовому экстриму «Самый сильный на селе», а общественная организация «Наш город» наградит участников и победителей третьего этапа конкурса социальной рекламы «Не будь равнодушным!», проходящего при поддержке Фонда президентских грантов и Челябинского отделения Российского детского фонда.

Также каждый желающий 26 июня может присоединиться онлайн к большому фестивалю «День молодежи — 2022», организованному Федеральным агентством по делам молодежи. В нем примут участие звезды российской эстрады. Фестивали пройдут в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке, Махачкале, Мурманске, Красноярске, Калининграде, на мысе Тарханкут и в Крыму. Почувствовать атмосферу наступающего праздника из любой точки страны можно будет благодаря единой трансляции — онлайн-марафон в официальном сообществе Росмолодежи во «ВКонтакте» объединит все точки проведения фестивалей и покажет самые яркие события и выступления.