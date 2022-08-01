В Челябинске в День физкультурника пройдет фестиваль дворовых игр

Мероприятие пройдет 14 августа в ЦПКиО имени Гагарина

В рамках празднования Дня физкультурника 14 августа в Челябинске состоится фестиваль дворовых игр. В мероприятии, которое пройдет в парке Гагарина, смогут принять участие все желающие. На оборудованных площадках жителям города напомнят об играх, которые ранее были широко известны и популярны, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

В программу фестиваля войдут такие известные игры, как «квадрат», «вышибалы», «классики», «съедобное-несъедобное», «одно касание», «банка» и другие. Также на площадке фестиваля все участники и гости смогут сразиться в стритбол, потягать гири, сделать стойку с переворотом на турниках, поучаствовать в мастер-классе по танцам или сесть на трюковый велосипед BMX. Кроме того, запланирована концертная программа с участием танцоров и гимнастов Челябинска.

Отметим, что в южноуральской столице стартовал проект «Игры нашего двора». Инструкторы «Спортивного города» знакомят горожан на своих тренировках с играми и забавами, которыми увлекалась молодежь в 80—90-х годах прошлого века. В августе пройдет четыре таких мероприятия. Первое из них состоится 3 августа в 17:00 на спортивной площадке по адресу ул. Российская, 63. Посмотреть расписание занятий можно в социальных сетях организаторов.

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