В Челябинске уволился замминистра спорта Александр Казаков

Постановление подписал губернатор

Александр Казаков увольняется с должности заместителя министра спорта Челябинской области. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер. Последний день работы — 6 июня 2022 года.



«Постановляю освободить Казакова Александра Евгеньевича от замещаемой должность, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области с 6 июня 2022 года по инициативе гражданского служащего пункт 3 часть 1 статьи 33 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», — сказано в постановлении от 1 июня 2022 года.

Александр Казаков был назначен заместителем министра спорта Челябинской области при Леониде Одере, который возглавил ведомство в феврале 2014 года. При нем Александр Евгеньевич курировал финансовые и нормативно-правовые вопросы деятельности министерства.

Напомним, что губернатор Алексей Текслер освободил от занимаемой должности Леонида Одера в декабре 2020 года. Экс-министр был назначен спортивным директором регионального Фонда поддержки спорта, где работает по настоящее время.