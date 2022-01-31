В Челябинске уволился директор Центра олимпийской подготовки по боксу

Временно исполняющим обязанности организации назначен Константин Абакумов

Теперь уже экс-директор центра по боксу Дмитрий Дягилев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Этому предшествовал инцидент, связанный с увольнением с поста старшего тренера центра Владимира Рощенко. Временно исполняющим обязанности руководителя организации назначен заместитель директора Константин Абакумов.

Конфликтная ситуация в ЦОПе по боксу произошла в конце прошлого года. 20 декабря старший тренер сборной команды Челябинской области Владимир Рощенко получил уведомление о сокращении с 21 февраля 2022 года. Директор организации Дмитрий Дягилев предложил специалисту единственную вакантную должность — водителя автобуса с окладом 34 тысячи рублей. Такое предложение обидело специалиста, уважаемого в южноуральском спорте тренера.

Владимир Рощенко написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации. На это письмо отреагировал президент Международной федерации бокса (АИБА) Умар Кремлев, который предложил челябинскому специалисту работать в Федерации бокса России. Чуть позже взял ситуацию и под собственный контроль губернатор Челябинской области — Алексей Текслер потребовал от регионального Минспорта разобраться в ситуации и сделать кадровые выводы.

Эти выводы не заставили себя долго ждать. Министр спорта Максим Соколов встретился с Владимиром Рощенко 29 декабря 2021 года. И заверил, что специалист будет трудиться во благо южноуральского бокса, но не уточнил, в какой должности. Спустя месяц последовали и кадровые решения. По всей видимости, Дмитрию Дягилеву не простили то, каким образом им был инициирован вопрос с увольнением тренера.

На момент публикации Владимир Рощенко на звонки корреспондента ИА «Первое областное» не отвечал. По нашей информации, он не дал своего окончательного ответа по поводу работы в региональной федерации бокса. Константин Абакумов вежливо отказался комментировать свое назначение.