В Челябинске у Центрального стадиона нарисовали граффити, посвященные южноуральскому марафонцу Леониду Мосееву. Роспись на стене сделали по легендарному фото 1979 года, где запечатлен момент победы Мосеева на летней Спартакиаде народов СССР. Бегун из Челябинской области опередил японского марафонца Шигеру Со всего на 0,2 секунды и, таким образом, занял первое место.

Один из авторов граффити — челябинский художник Тимур Абдуллаев. Работу выполняли по заказу управления молодежной политики Челябинска.

«Роспись делаем здесь, так как на стадионе находится спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике. В пятницу мы работу завершили, последние штрихи нанесли воспитанники спортивной школы»,

— рассказал Тимур Абдуллаев журналистам ИА «Первое областное».

Оценить рисунок приехал и сам легендарный бегун Леонид Мосеев. Он тоже попробовал поработать баллончиком.

Напомним, что Леонид Мосеев родился в поселке Метлино в Челябинской области в 1952 году. По сей день он остается единственным спортсменом из Челябинской области, кто становился чемпионом Европы в марафонском беге. Кроме того, Мосеев 15 раз завоевывал звание победителя и призера чемпионатов СССР, трижды выигрывал матчи СССР — США. В честь него названа челябинская спортивная школа олимпийского резерва № 2 по легкой атлетике.