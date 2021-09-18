В Челябинске сыграют лидеры Футбольной национальной лиги

На стадионе «Центральный» южноуральский клуб встретится с ульяновской «Волгой»

Сегодня, 18 сентября, во втором дивизионе Футбольной национальной лиги состоится центральный матч тура — ФК «Челябинск» сыграет дома с ульяновской «Волгой», прямым конкурентом в борьбе за лидерство в чемпионате.

Такие матчи, как противостояние «Челябинска» и «Волги», принято называть битвой за 6 очков. Ведь встречаются не просто соседи по турнирной таблице, но и лидеры первенства. Команды, занимающие две первые строчки и бьющиеся за место на пьедестале.

Челябинская команда на старте первенства выдала фантастическую серию из 8 побед подряд, набрала максимум очков (24) и является единственным коллективом во всем профессиональном российском футболе, который в новом сезоне пока еще не потерял ни одного очка. У ульяновской «Волги» на 4 очка меньше и вторая строка в таблице. В прошлом туре волжане на своем поле обыграли пермскую «Звезду» — 3:0.

Стоит отметить, что у «Волги» одна из самых крепких оборонительных линий в нашей группе: всего 4 пропущенных мяча за 9 игр в чемпионате. Но в воротах «Челябинска» голов побывало еще меньше — 3. Забитых мячей у ФК «Челябинск» на три больше, чем у соперника, с учетом того, что челябинская команда провел на один матч меньше.

Чья оборона окажется сильнее, чья атака будет результативнее в конкретном очном противостоянии, узнаем сегодня, на стадионе «Центральный». Начало матча — в 16:00.

Автор: Степан Тимощук.