Уже завтра, 23 августа, в челябинской ледовой арене имени Валерия Белоусова стартует Кубок губернатора Челябинской области. В предсезонном турнире выступят четыре команды. Все игры болельщики смогут увидеть на телеканале ОТВ-Челябинск, а также на сайте 1obl.tv, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Участниками станут команды «Ак Барс» (Казань), «Лада» (Тольятти), «Трактор» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск). Турнир станет отправной точкой совместного проекта клуба и ОТВ в будущем сезоне. Матчи челябинской команды будет комментировать популярный теле- и радиоведущий, эксперт Сергей Федотов.
Расписание турнира:
23 августа, среда, 15:00 «Ак Барс» vs «Лада», 19:00 «Трактор» vs «Металлург».
24 августа, четверг, 15:00 «Лада» vs «Металлург», 19:00 «Трактор» vs «Ак Барс».
26 августа, суббота, 13:00 «Металлург» vs «Ак Барс», 17:00 «Трактор» vs «Лада».
Добавим, что ранее руководство хоккейного клуба «Трактор» подписало контракт с защитником Ильей Николаевым. Уроженец Челябинска весной этого года в результате обмена перешел в «Адмирал» из Владивостока, но расторг контракт с «моряками». А также на правах аренды за челябинскую команду будет выступать форвард Максим Марушев. Нападающий перешел из казанского «Ак Барса» и будет играть за «черно-белых» до конца сезона-2023/24.
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