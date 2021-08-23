В Челябинске стартует Кубок губернатора по хоккею

В нем примут участие четыре команды

С 23 по 27 августа на площадке ледовой арены «Трактор» пройдет ежегодный предсезонный турнир на Кубок губернатора Челябинской области по хоккею. В южноуральскую столицу съехались четыре команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Автомобилист» (Екатеринбург), «Сибирь» (Новосибирск), «Локомотив» (Ярославль) и челябинский «Трактор» начнут борьбу за главный трофей уже сегодня!

Расписание матчей:

23 августа

15:00. «Сибирь» — «Автомобилист».

19:00. «Трактор» — «Локомотив».

24 августа

15:00. «Автомобилист» — «Локомотив».

19:00. «Трактор» — «Сибирь».

26 августа

15:00. «Локомотив» — «Сибирь».

19:00. «Трактор» — «Автомобилист».

27 августа*

13:00. Матч за третье место.

17:00. Финал.

(*) — вне зависимости от того, какое место займет «Трактор», матч с его участием состоится в 17:00.

Напомним, что розыгрыш Кубка губернатора пройдет в Челябинске уже в восьмой раз. Первый турнир, который прошел в 2011 году, выиграл магнитогорский «Металлург». В следующем, 2012 году, Кубок губернатора Челябинской области приобрел статус международного: к четырем участникам КХЛ присоединился «Кельнер Хайе» из немецкого Кельна. Главный трофей тогда увез в Нижнекамск «Нефтехимик». В 2013, 2016 и 2019 годах победителями становились хозяева — челябинский «Трактор». В промежутках между победами «черно-белых» Кубок выигрывали омский «Авангард» (2015 г.) и уфимский «Салават Юлаев» (2018 г.). В 2014, 2017 и 2020 годах турнир не проводился.

Автор: София Поромова