В Челябинске стартует финальный раунд первенства России по баскетболу

В турнире среди команд до 19 лет выступят пять команд

В челябинском Дворце пионеров и школьников имени Крупской сегодня, 25 апреля, пройдут первые матчи финального раунда первенства России по баскетболу среди команд до 19 лет. В турнире примет участие и детско-юношеская команда «Челбаскета», сообщает пресс-служба региональной федерации баскетбола.

Помимо хозяев соревнований, в Челябинске выступят команды «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда), «Универсал ЦСП» (Томская область), «Иркут» (Иркутск) и СШ № 3 имени А. Мышкина (Екатеринбург).

Команды сыграют друг с другом в круговом турнире, по итогам которого определятся победитель и призеры первенства России по баскетболу среди юношеских команд до 19 лет. Вход на турнир свободный.

Расписание финала первенства России:

25 апреля 2022 г. (понедельник):

12:00 — «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Универсал ЦСП» (Томская область)

14:15 — «Иркут» (Иркутск) — СШ № 3 им. А. Д. Мышкина (Екатеринбург)

26 апреля 2022 г. (вторник)

11:30 — СШ № 3 им. А. Д. Мышкина (Екатеринбург) — «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)

13:45 — «Челбаскет-2» (Челябинская область) — «Иркут» (Иркутск)

27 апреля 2022 г. (среда)

12:00 — «Универсал ЦСП» (Томская область) — СШ № 3 им. А. Д. Мышкина (Екатеринбург)

14:15 — «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Челбаскет-2» (Челябинская область)

28 апреля 2022 г. (четверг)

11:30 — «Иркут» (Иркутск) — «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)

13:45 — «Челбаскет-2» (Челябинская область) — «Универсал ЦСП» (Томская область)

29 апреля 2022 г. (пятница)

12:00 — «Универсал ЦСП» (Томская область) — «Иркут» (Иркутск)

14:15 — СШ № 3 им. А. Д. Мышкина (Екатеринбург) — «Челбаскет-2» (Челябинская область)