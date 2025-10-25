В Челябинске стартует чемпионат МВД России по боксу

В турнире примут участие 44 команды, спортсмены разыграют 10 комплектов наград

В челябинском Дворце спорта «Юность» сегодня, 25 октября, проведут первые поединки участники чемпионата МВД России по боксу. Спортсменам из 44 регионов предстоит разыграть 10 комплектов наград в олимпийских весовых категориях. Челябинскую область на турнире представят семь боксеров. Рассказываем, кто будет защищать честь региона на статусных состязаниях.

Соревнования будут проходить в течение семи дней, с 25 по 31 октября. Участникам предстоит побороться за медали в десяти весовых категориях. Они проведут поединки на предварительной стадии по системе с выбыванием, а в заключительный день турнира состоятся финалы. Они пройдут в челябинском Дворце спорта «Юность».

Челябинская область заявила на ведомственные соревнования семь боксеров. Все они выступают за спортивное общество «Динамо». Лидерами команды являются мастера спорта международного класса, неоднократные победители и призеры чемпионатов России Алексей Киселев и Андрей Стоцкий.

Тренер сборной Челябинской области Эдуард Абзалимов ранее сообщил, что каждый из наших земляков способен побороться за медали чемпионата МВД России, а перед командой стоят максимальные задачи.

Состав сборной Челябинской области на чемпионат МВД России по боксу:

Дата рождения: 14.05.2004

Город: Озёрск

Весовая категория: 57 кг

Спортивное звание: КМС

Тренеры: Никулин Дмитрий Сергеевич, Шепелев Дмитрий Александрович, Жигмонт Александр Владимирович.

Достижения: Призер чемпионата УрФО-2023, финалист Всероссийского турнира памяти Хохрякова-2023, Призер «Кубка Танкограда» 2023 года. Победитель Чемпионата Челябинской области по боксу среди мужчин 2025 года.

Дата рождения: 1 января 1999

Город: Усть-Катав / Челябинск

Весовая категория: 60 кг

Спортивное звание: Мастер спорта России международного класса

Тренер: Эдуард Маратович Абзалимов

Первый тренер: Андрей Дубенецкий

Школа: МБУ ДО СШОР «Динамо»

Достижения: победитель первенств России, победитель первенств Европы среди юниоров (2017) и юношей (2012), победитель международных турниров, бронзовый призер чемпионата России-2022, победитель международных турниров по боксу.

Дата рождения: 01.04.1998

Город: Оренбург / Челябинск

Весовая категория: 67 кг

Спортивное звание: МСМК

Тренер: Скопинцев Дмитрий Сергеевич

Первый тренер: Милехин Юрий Алексеевич

Спортивная школа: СШОР № 3

Достижения: призер Чемпионата России 2023 года, финалист командного Кубка мира 2024 года.

Дата рождения: 21.06.2002

Город: Нязепетровск

Весовая категория: 71 кг

Спортивное звание: КМС

Тренеры: Николай Панамарев, Куаныш Казезов, Владимир Рощенко

Достижения: чемпион Челябинской области 2025 года, серебреный призер Всероссийских соревнований на призы ЗМС СССР, чемпиона мира, 3-кратного чемпиона Европы, 5-кратного чемпиона СССР Василия Шишова.

Дата рождения: 12.09.2002

Город: Копейск

Весовая категория: 80 кг

Спортивное звание: КМС

Тренер: Владимир Викторович Рощенко

Первый тренер: Виктор Станчевский

Спортивная школа: СШОР «Динамо»

Главные достижения: финалист первенства УФО, чемпион и финалист чемпионата и первенства Челябинской области, финалист Всероссийских соревнований памяти Семена Хохрякова.

Дата рождения: 11.04.2002

Город: Миасс

Весовая категория: 92 кг

Спортивное звание: Мастер спорта России

Тренер: Эдуард Маратович Абзалимов

Первый тренер: ЗТР Анатолий Кузьмич Паньгуев

Спортивная школа: СШОР «Динамо»

Достижения: победитель чемпионата УрФО 19-22 2023 года, победитель и призер Всероссийских соревнований по боксу.





Дата рождения: 16.04.1995

Город: Челябинск

Весовая категория: 92 кг

Спортивное звание: мастер спорта России международного класса

Тренер: Фаригат Фаткуллович Касымов

Первый тренер: Георгий Николаевич Рубцов

Школа: МБУ ДО СШОР «Алмаз» города Челябинска

Достижения: чемпион России (2021), серебряный призер чемпионата России (2023), бронзовый призёр Всероссийской Спартакиады (2022), победитель командного Кубка России (2021), чемпион мира среди молодежи (2012), многократный победитель и призер международных и всероссийских турниров по боксу в любителях.

Организаторами соревнований выступят ГК МВД России по Челябинской области и региональная Федерация бокса при поддержке губернатора Челябинской области, Минспорта региона и Фонда поддержки спорта.

Примечание: досье на спортсменов подготовила Федерация бокса Челябинской области.

