В челябинском Дворце спорта «Юность» сегодня, 25 октября, проведут первые поединки участники чемпионата МВД России по боксу. Спортсменам из 44 регионов предстоит разыграть 10 комплектов наград в олимпийских весовых категориях. Челябинскую область на турнире представят семь боксеров. Рассказываем, кто будет защищать честь региона на статусных состязаниях.
Соревнования будут проходить в течение семи дней, с 25 по 31 октября. Участникам предстоит побороться за медали в десяти весовых категориях. Они проведут поединки на предварительной стадии по системе с выбыванием, а в заключительный день турнира состоятся финалы. Они пройдут в челябинском Дворце спорта «Юность».
Челябинская область заявила на ведомственные соревнования семь боксеров. Все они выступают за спортивное общество «Динамо». Лидерами команды являются мастера спорта международного класса, неоднократные победители и призеры чемпионатов России Алексей Киселев и Андрей Стоцкий.
Тренер сборной Челябинской области Эдуард Абзалимов ранее сообщил, что каждый из наших земляков способен побороться за медали чемпионата МВД России, а перед командой стоят максимальные задачи.
Состав сборной Челябинской области на чемпионат МВД России по боксу:
Дата рождения: 14.05.2004
Город: Озёрск
Весовая категория: 57 кг
Спортивное звание: КМС
Тренеры: Никулин Дмитрий Сергеевич, Шепелев Дмитрий Александрович, Жигмонт Александр Владимирович.
Достижения: Призер чемпионата УрФО-2023, финалист Всероссийского турнира памяти Хохрякова-2023, Призер «Кубка Танкограда» 2023 года. Победитель Чемпионата Челябинской области по боксу среди мужчин 2025 года.
Дата рождения: 1 января 1999
Город: Усть-Катав / Челябинск
Весовая категория: 60 кг
Спортивное звание: Мастер спорта России международного класса
Тренер: Эдуард Маратович Абзалимов
Первый тренер: Андрей Дубенецкий
Школа: МБУ ДО СШОР «Динамо»
Достижения: победитель первенств России, победитель первенств Европы среди юниоров (2017) и юношей (2012), победитель международных турниров, бронзовый призер чемпионата России-2022, победитель международных турниров по боксу.
Дата рождения: 01.04.1998
Город: Оренбург / Челябинск
Весовая категория: 67 кг
Спортивное звание: МСМК
Тренер: Скопинцев Дмитрий Сергеевич
Первый тренер: Милехин Юрий Алексеевич
Спортивная школа: СШОР № 3
Достижения: призер Чемпионата России 2023 года, финалист командного Кубка мира 2024 года.
Дата рождения: 21.06.2002
Город: Нязепетровск
Весовая категория: 71 кг
Спортивное звание: КМС
Тренеры: Николай Панамарев, Куаныш Казезов, Владимир Рощенко
Достижения: чемпион Челябинской области 2025 года, серебреный призер Всероссийских соревнований на призы ЗМС СССР, чемпиона мира, 3-кратного чемпиона Европы, 5-кратного чемпиона СССР Василия Шишова.
Дата рождения: 12.09.2002
Город: Копейск
Весовая категория: 80 кг
Спортивное звание: КМС
Тренер: Владимир Викторович Рощенко
Первый тренер: Виктор Станчевский
Спортивная школа: СШОР «Динамо»
Главные достижения: финалист первенства УФО, чемпион и финалист чемпионата и первенства Челябинской области, финалист Всероссийских соревнований памяти Семена Хохрякова.
Дата рождения: 11.04.2002
Город: Миасс
Весовая категория: 92 кг
Спортивное звание: Мастер спорта России
Тренер: Эдуард Маратович Абзалимов
Первый тренер: ЗТР Анатолий Кузьмич Паньгуев
Спортивная школа: СШОР «Динамо»
Достижения: победитель чемпионата УрФО 19-22 2023 года, победитель и призер Всероссийских соревнований по боксу.
Дата рождения: 16.04.1995
Город: Челябинск
Весовая категория: 92 кг
Спортивное звание: мастер спорта России международного класса
Тренер: Фаригат Фаткуллович Касымов
Первый тренер: Георгий Николаевич Рубцов
Школа: МБУ ДО СШОР «Алмаз» города Челябинска
Достижения: чемпион России (2021), серебряный призер чемпионата России (2023), бронзовый призёр Всероссийской Спартакиады (2022), победитель командного Кубка России (2021), чемпион мира среди молодежи (2012), многократный победитель и призер международных и всероссийских турниров по боксу в любителях.
Организаторами соревнований выступят ГК МВД России по Челябинской области и региональная Федерация бокса при поддержке губернатора Челябинской области, Минспорта региона и Фонда поддержки спорта.
Примечание: досье на спортсменов подготовила Федерация бокса Челябинской области.
Возрастное ограничение: 12+