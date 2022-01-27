В Челябинске стартует чемпионат Детской хоккейной лиги

Организаторами турнира выступят ХК «Трактор» и РМК

В Челябинске на хоккейном корте школы «Трактор» 30 января состоится торжественное открытие чемпионата Детской хоккейной лиги Южного Урала. Турнир является частью социального проекта РМК и ХК «Трактор» по развитию дворового хоккея в регионе, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Торжественная церемония открытия турнира запланирована на 30 января в 12:00. В ней примут участие генеральный директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин и директор обособленного подразделения «Русской медной компании» в Челябинске Анатолий Еремин. Центральным матчем станет противостояние детской команды «Трактор-РМК» и команды «Сокол».

Проект развития Детской хоккейной лиги Южного Урала стал частью большого социального начинания компании РМК и хоккейного клуба «Трактор», целью является развитие дворового хоккея и создание всей необходимой инфраструктуры для занятия любимым видом спорта у жителей Челябинска и области.