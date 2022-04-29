В Челябинске с 29 апреля по 1 мая в легкоатлетическом манеже УралГУФКа проходят всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Кубок губернатора Челябинской области, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне», сообщает региональный Минспорт.
Турнир проходит в двух возрастных категориях: «мужчины» и «юноши до 18 лет». Победители и призеры турнира награждаются медалями, грамотами и денежными призами.
«Эти соревнования стали уже традиционными для нашего региона. Надеюсь, что Кубок губернатора даст импульс для развития греко-римской борьбы на Южном Урале», — отметил министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов.
Напомним, что южноуральский спортсмен завоевал бронзу на чемпионате России по греко-римской борьбе. На соревнованиях в Суздале призером стал Вааг Маргарян.
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