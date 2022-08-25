В Челябинске стартовали состязания по легкой атлетике на Всероссийской летней Спартакиаде

В первый день соревнований спортсмены разыграли 9 комплектов наград

Сегодня, 25 августа, на стадионе имени Елены Елесиной в Челябинске стартовала Всероссийская летняя Спартакиада по легкой атлетике. В первый день соревнований были разыграны 9 комплектов наград. Южноуральские спортсмены остались без наград — в шаге от пьедестала оказалась спринтер Наталья Комбарова, показавшая четвертый результат на дистанции 100 метров, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Завершало вечернюю программу торжественная церемония открытия соревнований. В ней зрители увидели праздничное шоу, апогеем которого стало выcтупение балансирующего на 30-метровой высоте канатаходца Максима Кагина.

Открыл состязания глава региона Алексей Текслер. Вместе с ним с приветственным словом к собравшимся выступили олимпийские чемпионы, и. о. президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова и спортивный директор организации Юрий Борзаковский. Право поднять российский флаг на стадионе получили два южноуральских спортсмена — участники Спартакиады Василий Мизинов и Тимур Моргунов.

«Мы очень рады, что нам доверили провести такие важные и ответственные соревнования. К нам приехали сильнейшие легкоатлеты страны. Желаю им показать высокие результаты, а зрителям получить удовольствие от состязаний», — обратился к участникам и гостям Спартакиады Алексей Текслер.

А начался день с финальных соревнований в прыжках в длину у женщин и беге на 3000 метров с препятствиями среди мужчин. Здесь сюрпризов не произошло. Первым победителем Спартакиады стал Максим Якушев из Свердловской области с результатом 8.33,40. Финишировавший вторым Юрий Кловцов из Алтайского края отстал на 7 секунд.

«Немного жаль, что соперники не смогли составить серьезную конкуренцию. По всей видимости, сказывается окончание сезона. Я же поздно в него вкатывался, поэтому сохранил больше сил. Результатом своим доволен, но могу бежать и лучше», — отметил Максим Якушев после финиша.

Упорная борьба получилась в секторе для прыжков в длину у женщин. Ожидаемую победу одержала здесь Заслуженный мастер спорта, опытная и титулованная Елена Соколова (Москва / Белгородская область) с результатом 6,60 м. Однако достойно выступили и ее соперницы. Чемпионку и обладательницу 4-го места разделили лишь 6 см! В итоге серебро досталось Полине Лукьяненковой из Краснодарского края (6,59 м), у бронза ее землячке Екатерине Левицкой (6,57 м). Вероника Семашко из Санкт-Петербурга осталась за чертой призеров (6,54 м).

«За 7 метров я прыгала десять лет назад. Конечно, хотелось бы вернуться к таким результатам, но понимаю, что сделать это мне уже нереально. И другим нашим девочкам вряд ли в обозримом будущем возможно перепрыгнуть этот рубеж. Для того, чтобы выйти на такой уровень нужны международные старты, конкуренция с ведущими соперниками мира. К сожалению, в нынешних условиях это пока невозможно», — рассказала корреспонденту Первого областного Елена Соколова.

Яркую и уверенную победу одержал и лидер российской сборной в беге на средние дистанции Владимир Никитин. Пермский спортсмен убежал от группы преследователей на 5000 метров и в гордом одиночестве финишировал, показав не самый хороший для себя результат 13.38,73. Братья Анатолий и Евгений Рыбаковы (Кемеровская область), а также Евгений Кунц (Алтайский край) не смогли навязать борьбу чемпиону.

«Результатом своим недоволен, но этому есть свои причины. Ставку делал на то, чтобы показать хороший результат на чемпионате России в Чебоксарах. Но и сегодня удалось выиграть, защитить титул, поэтому свою задачу на Спартакиаду, считаю, выполнил. Знаю, что Толя Рыбаков приболел накануне старта. Наверное, это повлияло на его выступление. Впереди для меня еще „полуторка“, буду биться за победу», — рассказал Владимир Никитин корреспонденту Первого областного.

Любопытным и зрелищным получился забег на 5000 метров среди женщин. В нем как минимум четыре спортсменки имели возможность завоевать золото. Большую часть дистанции они вели тактическую борьбу, но на финиш больше сил сохранила воронежская спортсменка Светлана Аплачкина.

«Понравилась атмосфера на соревнованиях, во время забега на каждом круге зрители горячо поддерживали, гнали нас вперед. Мы с тренером не ставили задачу показать быстрые секунды. Нужно было поберечь силы перед следующей дистанцией. Я планирую побежать еще 3000 метров. Старты в Челябинске не последние для меня в этом сезоне. Впереди еще два турнира и можно будет отправляться на заслуженный отдых», — призналась Светлана Аплачкина.

Главные надежды челябинских болельщиков в первый день Спартакиады были связаны со спринтером Натальей Комбаровой. Даже несмотря на то, что ей предстояло бежать не коронную для себя 100-метровую дистанцию. Все-таки главный ее козырь — длинный спринт. Увы, южноуральской спортсменке совсем немного не хватило для того, чтобы стать призером соревнований. 11,57 — это только четвертый результат, лишь 0,02 ей не хватило, чтобы подняться на пьедестал почета. Но после финиша Наталья не выглядела расстроенной.

«Немного обидно, что показала 4-й результат — хотелось попасть в призовую тройку. Но сбегала для себя 100-метровку хорошо, показала неплохие секунды, поэтому довольна собой. Буду делать акцент на 200 метров, а еще выступлю в эстафете. Есть желание завершить этот успешный для себя сезон на хорошей ноте. Надеюсь, удастся порадовать челябинских болельщиков и получится завоевать медаль», — призналась Наталья Комбарова после финиша.

Победу же в коротком спринте среди женщин одержала Кристина Макаренко из Москвы (11,21). Серебряным призером стала Анастасия Романова из Санкт-Петербурга (11,48), бронза у Марины Максимовой из Нижнего Новгорода (11,55).

Завтра, 26 августа, в Челябинске легкоатлеты разыграют еще восемь комплектов наград. Вечерняя программа соревнований стартует в 16:20. Спартакиада только набирает обороты и продлится еще три дня.