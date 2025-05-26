В Челябинске стартовала Всероссийская летняя спартакиада среди студентов

В ней учащиеся колледжей и техникумов будут состязаться за победу в девяти видах спорта

Более 1000 спортсменов из разных уголков страны собрались в Челябинске, чтобы побороться за победу и призовые места на Всероссийской летней спартакиаде среди студентов колледжей и техникумов. Им предстоит выступить в девяти видах спорта, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

Соревнования охватят самые разные виды спорта — от динамичных командных баталий до интеллектуальных сражений. Среди них турниры по волейболу, легкой атлетике, плаванию, баскетболу 3×3, гиревому спорту, самбо, настольному теннису, футболу и шахматам.

«Эта спартакиада — не просто соревнование, а настоящая проверка готовности молодежи к профессиональному росту и развитию своих талантов. Победа на мероприятии откроет перспективы участия в крупных российских и международных турнирах, даст доступ к стипендиям и грантам для продолжения спортивной карьеры», — считает руководитель Дирекции спортивных мероприятий Челябинской области Елена Еремеева.

Программа соревнований разработана таким образом, чтобы каждый участник мог проверить себя в нескольких направлениях: от скоростных и силовых показателей до стратегического мышления и тактической грамотности.

Соревнования проходят под контролем государственных учреждений России: Министерства спорта РФ, Министерства просвещения РФ, Федеральной дирекции спортивных мероприятий и Общероссийского физкультурно-спортивного клуба «Юность России».