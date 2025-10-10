В Челябинске стартовала регистрация участников на День ходьбы — 2025

Все желающие смогут поддержать здоровый образ жизни и по‑спортивному пройтись в городском бору

Определились дата и место проведения Дня ходьбы — 2025 в Челябинске. Мероприятие пройдет в городском бору 25 октября и объединит всех желающих поддержать активный и здоровый образ жизни. Участники уже могут зарегистрироваться на мероприятие и по-спортивному его отметить, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

«День ходьбы — отличный повод включиться в движение, пригласить друзей и семью, провести время на свежем воздухе активно и с заботой о здоровье. И место проведения события для этого очень хорошее — приятно с пользой для тела и души пройтись по городскому бору», — пригласила на мероприятие всех желающих руководитель Дирекции спортивных мероприятий Челябинской области Елена Еремеева.

Событие призвано привлечь внимание жителей региона к пользе ходьбы как виду физической активности и способа поддержания здорового образа жизни. К участию приглашаются все желающие вне зависимости от уровня физической и спортивной подготовки.

Заявки на участие в спортивных заходах принимаются до 24 октября на сайте Федерации легкой атлетики Челябинской области: fla174.ru. Регистрация на участие в массовых стартах будет происходить в день проведения соревнований. Церемония открытия — 25 октября в 11:00.

Возрастное ограничение: 0+