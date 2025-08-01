В Челябинске стартовала регистрация на турнир по баскетболу «Оранжевый мяч»

Массовые состязания пройдут 9 августа, в День физкультурника

На спортивной площадке у Дворца пионеров и школьников на Алом поле проведут традиционные массовые состязания по баскетболу 3×3. Регистрация на турнир «Оранжевый мяч», который пройдет 9 августа, уже стартовала. В этом году представлены четыре возрастные категории команд, которые разыграют между собой призовой фонд в размере 80 тысяч рублей, сообщает региональная Федерация баскетбола.

Всероссийский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч» ежегодно проходит в День физкультурника в разных уголках страны. Эти состязания являются одними из самых массовых. По традиции сразятся на баскетбольной площадке и в Челябинске — 9 августа на баскетбольном корте в сквере на Алом поле проведут матчи в формате 3×3 команды в четырех возрастных категориях:

— юноши и девушки 14 лет и младше;

— юноши и девушки 16 лет и младше;

— юниоры и юниорки 18 лет и младше;

— мужчины и женщины 19 лет и старше.

Регистрация на участие в турнире уже стартовала, заявки принимаются до 6 августа. Организаторами выступят министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, а также Дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО) при поддержке администрации Челябинска и региональной Федерации баскетбола.

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