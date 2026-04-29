В Челябинске стартовала регистрация на массовые состязания «Российский азимут»

Впервые забеги пройдут в парке «Металлург» имени Тищенко

Челябинская область присоединится к всероссийским массовым состязаниям по спортивному ориентированию «Российский азимут». В этом году мероприятие впервые пройдет 16 мая в парке «Металлург» имени Тищенко. Организаторы объявили о старте регистрации участников на предстоящее событие, сообщает региональная дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

«Российский азимут» — это всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию, которые ежегодно собирают тысячи любителей активного отдыха. Главная задача — с помощью карты и компаса пройти дистанцию за минимальное время. Азарт, свежий воздух и командный дух гарантированы.

Регистрация на участие в состязаниях уже открыта. Она проходит в два этапа. Есть обязательная регистрация через портал «Госуслуги» в разделе «Массовые мероприятия». Это требование для всех участников. Предварительная заявка на сайте orgeo.ru — это для участников спортивного забега. Заявки принимаются до 14 мая.

«Российский азимут — 2026» в Челябинске. Программа соревнований:

09:30 — работа комиссии по допуску участников соревнований;



10:30 — торжественная церемония открытия соревнований;

11:00 — старт спортивного забега групп МЖ—16, МЖ—14;

11:10 — старт спортивного забега групп МЖ—18, МЖ—21;

11:20 — старт спортивного забега групп МЖ—10, МЖ—12;

11:30 — старт спортивного забега групп МЖ—35, МЖ— 45, МЖ — 55;

11:50 — старт массового любительского забега;

с 12:00 — церемония награждения победителей и призеров соревнований.

«Российский азимут» — это не просто соревнования. Это праздник для всей семьи, возможность провести день на свежем воздухе, проверить свои силы и получить заряд эмоций.

Возрастное ограничение: 0+