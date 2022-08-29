В Челябинске стартовала продажа билетов на первые матчи сезона хоккейного клуба «Трактор»

Их стоимость зависит от сектора на трибуне и составляет от 300 до 1200 рублей

Сегодня, 29 августа, в челябинском хоккейном клубе «Трактор» объявили о старте продаж билетов на первые матчи нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Болельщики могут приобрести билеты на три ближайшие игры команды — с «Северсталью» (2 сентября), «Локомотивом» (4 сентября) и «Автомобилистом» (6 сентября), сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

В штабе клуба напомнили, что каждый желающий может приобрести не более четырех билетов на одну игру. При этом стоимость билетов — от 300 до 1200 рублей (в зависимости от сектора на трибунах). Продолжают действовать льготы и скидки в привычном для болельщиков формате: дети до 7 лет (без места на секторе) и болельщики с ограниченными возможностями здоровья (доступ на спецтрибуну) — бесплатно; дети с 7 до 13 лет, пенсионеры по возрасту и инвалиды II и III групп — 50%.

Продажа билетов осуществляется в официальных точках продаж — в кассах ледовой арены и дворца «Трактор», разделе «Яндекс Афиша», а также на официальном сайте клуба.

Напомним, что в межсезонье хоккеисты челябинского «Трактора» выиграли два традиционных турнира. Сначала «черно-белые» победили в Магнитогорске на мемориале Ивана Ромазана. А в минувшие выходные завоевали Кубок губернатора Челябинской области.