В Челябинске стартовала продажа билетов на Кубок губернатора по хоккею

Посмотреть матчи «Трактора» можно за 300 рублей

Сегодня, 22 августа, стартовала продажа билетов на предсезонный хоккейный турнир «Кубок губернатора Челябинской области». Помимо челябинского «Трактора» в нем примут участие магнитогорский «Металлург», «Барыс» из Нур-Султана и екатеринбургский «Автомобилист», сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Кубок губернатора Челябинской области по хоккею пройдет с 24 по 27 августа. Четыре команды сыграют однокруговой турнир, по итогам которого станут известны победитель и призеры. Все игры пройдут в арене «Трактор». Билеты на дневные матчи стоят 100 рублей, вечерние — 300 рублей.

Кубок губернатора Челябинской области по хоккею. Расписание матчей:

24 августа

15:00. «Барыс» vs «Автомобилист»

19:00. «Трактор» vs «Металлург»

25 августа

15:00. «Автомобилист» vs «Металлург»

19:00. «Трактор» vs «Барыс»

27 августа

13:00. «Металлург» vs «Барыс»

17:00. «Трактор» vs «Автомобилист»

Льготы на покупку билетов аналогичны правилам регулярного чемпионата и плей-офф. Приобрести билеты можно в официальных точках продаж: кассах арены и ледового дворца «Трактор», на официальном сайте клуба.

Напомним, что в текущем межсезонье челябинский «Трактор» выиграл мемориал Ивана Ромазана в Магнитогорске. По окончании Кубка губернатора, на следующий день, 28 августа, состоится праздничный фестиваль с участием болельщиков перед стартом нового сезона. В этом году он поменял формат — на смену Traktor Open пришел Traktor&Winline Fest. Хедлайнером мероприятия станет известный рэп- и хип-хоп-исполнитель Feduk.