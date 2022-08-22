Сегодня, 22 августа, стартовала продажа билетов на предсезонный хоккейный турнир «Кубок губернатора Челябинской области». Помимо челябинского «Трактора» в нем примут участие магнитогорский «Металлург», «Барыс» из Нур-Султана и екатеринбургский «Автомобилист», сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Кубок губернатора Челябинской области по хоккею пройдет с 24 по 27 августа. Четыре команды сыграют однокруговой турнир, по итогам которого станут известны победитель и призеры. Все игры пройдут в арене «Трактор». Билеты на дневные матчи стоят 100 рублей, вечерние — 300 рублей.
Кубок губернатора Челябинской области по хоккею. Расписание матчей:
24 августа
15:00. «Барыс» vs «Автомобилист»
19:00. «Трактор» vs «Металлург»
25 августа
15:00. «Автомобилист» vs «Металлург»
19:00. «Трактор» vs «Барыс»
27 августа
13:00. «Металлург» vs «Барыс»
17:00. «Трактор» vs «Автомобилист»
Льготы на покупку билетов аналогичны правилам регулярного чемпионата и плей-офф. Приобрести билеты можно в официальных точках продаж: кассах арены и ледового дворца «Трактор», на официальном сайте клуба.
Напомним, что в текущем межсезонье челябинский «Трактор» выиграл мемориал Ивана Ромазана в Магнитогорске. По окончании Кубка губернатора, на следующий день, 28 августа, состоится праздничный фестиваль с участием болельщиков перед стартом нового сезона. В этом году он поменял формат — на смену Traktor Open пришел Traktor&Winline Fest. Хедлайнером мероприятия станет известный рэп- и хип-хоп-исполнитель Feduk.