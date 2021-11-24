В Челябинске стартовала продажа билетов на финалы чемпионата России по боксу среди женщин

Посетить спортивное мероприятие можно за 150, 300 и 500 рублей

«Мы будем очень ждать всех на трибунах дворца спорта „Юность“. Нам важно понимать, что за нас болеют и поддерживают»,

— говорит чемпионка мира и России Александра Кулешова.