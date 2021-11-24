В Челябинске 26 ноября стартует чемпионат России по боксу среди женщин. Вход на предварительные поединки для зрителей будет свободный, однако, чтобы посетить финалы 3 декабря, необходимо будет купить билет. Стоимость билетов — 150, 300 и 500 рублей в зависимости от места на трибуне, сообщили в оргкомитете турнира.

Напомним, что на чемпионате России по боксу среди женщин выступит 21 спортсменка Челябинской области, среди которых известные южноуральские чемпионки Анастасия Белякова, Александра Кулешова, Ирина Автина, Елена Кузина и Елизавета Карташкова.

«Мы будем очень ждать всех на трибунах дворца спорта „Юность“. Нам важно понимать, что за нас болеют и поддерживают», — говорит чемпионка мира и России Александра Кулешова.
Приобрести билеты можно на сайте chel.kassy.ru и в пунктах продаж «Городские зрелищные кассы». Всего есть три ценовые категории: 150, 300 и 500 рублей. Стоимость зависит от сектора и места на трибуне.

Отметим, что соревнования пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Посетить турнир смогут зрители с действующим QR-кодом о вакцинации или перенесенном за последние полгода COVID-19 и паспортом. Для детей, не достигших 18 лет, QR-код не требуется. Рассадка на трибуне будет с соблюдением социальной дистанции, заполняемость дворца не превысит 50%.