В Челябинске стартовала предварительная продажа билетов на Неделю Звезд Хоккея 2022 Посетить спортивное мероприятие можно от 100 — до 3 000 рублей



Билеты можно будет приобрести на



Неделю Звезд Хоккея 2022 в Челябинске 8 января откроет Матч Звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). На нем выступят южноуральские хоккеистки «Белых медведиц» Милена Третяк и Татьяна Шаталова. На следующий день, 9 января, пройдет Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). В составе команды «Восток» выступят игроки магнитогорского клуба «Стальные лисы» Роман Канцеров, Илья Квочко и Илья Набоков, а также нападающий челябинских «Белых медведей» Дмитрий Киржаков.



15 января, состоится первая часть Мастер-шоу Матча звезд КХЛ, а также полуфинальные матчи турнира, на следующий день — продолжение Мастер-шоу, матч за третье место и финал. На соревнованиях выступят 6 хоккеистов «Трактора» и «Металлурга». Первым представителем «Металлурга» стал Филипп Майе, именно он был одним из лидеров в голосовании болельщиков. Позже представители СМИ выбрали четырех хоккеистов «Трактора»: Никиту Тертышного, Теему Пулккинена, Ника Бэйлена, Лукаша Седлака. На завершающем этапе формирования команд Лига заменила нападающего «Йокерита» Брайана О’Нилла на Брендэна Лайпсика из «Металлурга».



Напомним, что хоккеисты «Трактора»

Сегодня, 21 декабря, на сайте Недели Звезд Хоккея 2022 стартовали предварительные продажи билетов на все мероприятия звездного уикенда. Предварительная продажа доступна только для держателей карт Mastercard. Она продлиться до 27 декабря, а после билеты будут доступны всем желающим, сообщает региональный Минспорт.Билеты можно будет приобрести на сайте сразу на Матч Звезд ЖХЛ, Кубок Вызова МХЛ, Мастер-шоу и Матч Звезд КХЛ 2022. Отметим, что соревнования пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Посетить турнир смогут зрители с действующим QR-кодом о вакцинации или перенесенном за последние полгода COVID-19 и паспортом. Для детей, не достигших 18 лет, QR-код не требуется.Неделю Звезд Хоккея 2022 в Челябинске 8 января откроет Матч Звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). На нем выступят южноуральские хоккеистки «Белых медведиц» Милена Третяк и Татьяна Шаталова. На следующий день, 9 января, пройдет Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). В составе команды «Восток» выступят игроки магнитогорского клуба «Стальные лисы» Роман Канцеров, Илья Квочко и Илья Набоков, а также нападающий челябинских «Белых медведей» Дмитрий Киржаков.15 января, состоится первая часть Мастер-шоу Матча звезд КХЛ, а также полуфинальные матчи турнира, на следующий день — продолжение Мастер-шоу, матч за третье место и финал. На соревнованиях выступят 6 хоккеистов «Трактора» и «Металлурга». Первым представителем «Металлурга» стал Филипп Майе, именно он был одним из лидеров в голосовании болельщиков. Позже представители СМИ выбрали четырех хоккеистов «Трактора»: Никиту Тертышного, Теему Пулккинена, Ника Бэйлена, Лукаша Седлака. На завершающем этапе формирования команд Лига заменила нападающего «Йокерита» Брайана О’Нилла на Брендэна Лайпсика из «Металлурга».Напомним, что хоккеисты «Трактора» открыли стелу с обратным отсчетом времени до Недели звезд хоккея — 2022 в Челябинске.

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