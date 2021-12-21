Сегодня, 21 декабря, на сайте Недели Звезд Хоккея 2022 стартовали предварительные продажи билетов на все мероприятия звездного уикенда. Предварительная продажа доступна только для держателей карт Mastercard. Она продлиться до 27 декабря, а после билеты будут доступны всем желающим, сообщает региональный Минспорт.
Билеты можно будет приобрести на сайте сразу на Матч Звезд ЖХЛ, Кубок Вызова МХЛ, Мастер-шоу и Матч Звезд КХЛ 2022. Отметим, что соревнования пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Посетить турнир смогут зрители с действующим QR-кодом о вакцинации или перенесенном за последние полгода COVID-19 и паспортом. Для детей, не достигших 18 лет, QR-код не требуется.
Неделю Звезд Хоккея 2022 в Челябинске 8 января откроет Матч Звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). На нем выступят южноуральские хоккеистки «Белых медведиц» Милена Третяк и Татьяна Шаталова. На следующий день, 9 января, пройдет Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). В составе команды «Восток» выступят игроки магнитогорского клуба «Стальные лисы» Роман Канцеров, Илья Квочко и Илья Набоков, а также нападающий челябинских «Белых медведей» Дмитрий Киржаков.
15 января, состоится первая часть Мастер-шоу Матча звезд КХЛ, а также полуфинальные матчи турнира, на следующий день — продолжение Мастер-шоу, матч за третье место и финал. На соревнованиях выступят 6 хоккеистов «Трактора» и «Металлурга». Первым представителем «Металлурга» стал Филипп Майе, именно он был одним из лидеров в голосовании болельщиков. Позже представители СМИ выбрали четырех хоккеистов «Трактора»: Никиту Тертышного, Теему Пулккинена, Ника Бэйлена, Лукаша Седлака. На завершающем этапе формирования команд Лига заменила нападающего «Йокерита» Брайана О’Нилла на Брендэна Лайпсика из «Металлурга».
Напомним, что хоккеисты «Трактора» открыли стелу с обратным отсчетом времени до Недели звезд хоккея — 2022 в Челябинске.
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