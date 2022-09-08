В Челябинске в спортивном комплексе УралГУФК состоялось совещание по вопросам проведения статусных международных соревнований. Турниру памяти заслуженного мастера спорта по дзюдо Григория Веричева присвоен статус этапа серии профессиональных соревнований Russian Judo Tour, сообщает региональный Минспорт.
На сегодняшний день в Челябинске ведется подготовка к проведению профессионального тура. Местом проведения выбран учебно-спортивный комплекс «Манеж» УралГУФКа, предполагается участие около 300 сильнейших спортсменов, в числе которых около 60 представителей Челябинской области.
В совещании приняли участие спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов, специалист отдела проведения соревнований ФДР Сергей Сушинский, заместитель руководителя регионального развития дзюдо в УрФО Юрий Степкин, специалисты Фонда поддержки спорта Челябинской области Павел Ласьков, руководитель регионального Центра олимпийской подготовки по дзюдо Олег Мухаметзянов и многие другие.
Делегация организаторов провела осмотр спортивной арены и утвердила места для соревновательного, разминочного и тренировочного зала. Также произошла замена освещения на арене, определены места для взвешивания и жеребьевки спортсменов. Кроме того, были просмотрены потенциальные места проживания спортсменов, судей и членов делегации Федерации дзюдо России.
Напомним, Russian Judo Tour представляет собой серию спортивных мероприятий, в которых лучшие российские дзюдоисты и приглашенные спортсмены из других стран борются за звание сильнейших. Предыдущие туры прошли в Санкт-Петербурге, Красноярске и Майкопе. Челябинск будет принимать четвертый, завершающий этап профессионального турнира.
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