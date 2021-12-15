В Челябинске стартовал юбилейный Всероссийский турнир по дзюдо памяти Григория Веричева

В первый день соревнований южноуральская команда завоевала четыре награды

Сегодня, 15 декабря, в региональном Центре олимпийской подготовки по дзюдо стартовал 15-й Всероссийский турнир памяти Григория Веричева. В состязаниях среди юниоров до 23 лет заявились 263 спортсмена из 28 регионов. Хозяева татами в первый день соревнований завоевали четыре медали различного достоинства, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Это очень важный турнир в плане подготовки ребят, росту их мастерства. Впереди их ждут серьезные испытания. Мы возлагаем на них большие надежды в будущем, а сейчас будем работать над тем, чтобы наши лидеры успешно подготовились и выступили на Олимпийских играх-2024 в Париже», — отметил президент Федерации дзюдо Челябинской области Виктор Мамин, принявший участие в церемонии открытия соревнований.

Нынешний турнир является основным этапом отбора на первенство России, а победители имеют возможность выполнить норматив «мастера спорта».

«В этом году нас порадовали девушки, успешно выступавшие на турнирах самого высокого ранга — Сабина Гилязова, Дина Гизатулина, Ирина Зуева и другие. Но еще больше радует то, что в регионе уделяется большое внимание развитию массового и детского дзюдо. В Челябинске успешно работает клуб Кирилла Денисова „Ичибан“, в этом году открылся Центр дзюдо Дениса Ярцева. Это тот плацдарм, который поможет нашим спортсменам подтверждать высокий уровень южноуральского дзюдо», — считает председатель попечительского совета региональной Федерации дзюдо Ирина Текслер.

По итогам первого дня соревнований сборная команда Челябинской области завоевала четыре медали. Победителем турнира стала Юлия Крутихина (63 кг). Серебро у Алины Саматовой (48 кг), бронза на счету Владимира Спиридонова (60 кг) и Клима Калинина (73 кг). Завтра, 16 декабря, спортсмены разыграют еще 7 комплектов наград.