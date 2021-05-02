В Челябинске стартовала традиционная легкоатлетическая эстафета

Старт на призы администрации города проходит в 88-й раз

Легкоатлетическая эстафета на призы администрации Челябинска стартовала в воскресенье, 2 мая, в областной столице. Традиционные соревнования проходят уже в 88-й раз. Старт мероприятию был дан на площади Революции. Перед его началом участников соревнований поприветствовала мэр Челябинска Наталья Котова.

«Это уникальные состязания, история которых началась еще в 1932 году, когда прошла первая челябинская легкоатлетическая эстафета. Забеги по центральной улице проводились ежегодно, даже во время Великой Отечественной войны. И сегодня, без преувеличения, это самое массовое спортивное мероприятие нашего города! В позапрошлом году в главных весенних соревнованиях приняли участие 1920 спортсменов. И я уверена, что в этом сезоне мы побьем этот рекорд! От всей души желаю всем хорошего настроения, успехов и положительных эмоций! И пусть победят сильнейшие», — отметила Наталья Котова.

Среди участников эстафеты — люди самых разных возрастов. Так в массовом забеге принимает участие Виктор Тайницкий. Самому опытному спортсмену Курчатовского района уже 89 лет. Рядом с ним — правнучка Софья, которой нет еще и пяти лет. Отметим, легкоатлетическая эстафета проходит в Челябинске уже 88 лет. Она является одним из старейших мероприятий города. Первый старт был дан в 11 часов. Также в этот день пройдет кольцевая велогонка и гонка на лыжероллерах.