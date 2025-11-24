В Челябинске стартовал региональный этап Офицерской хоккейной лиги

Лучшая команда отправится на всероссийский финал турнира

На льду челябинского дворца спорта «Юность» состоялись первые матчи Офицерской хоккейной лиги, по их итогам будет определена команда, которая представит регион на всероссийском финале. На челябинском льду прошли четыре матча между представителями силовых структур региона, сообщает региональная дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

Перед тем как дать старт турниру в холле дворца спорта «Юность», прошло совещание, на котором организаторы обсудили перспективы развития ОХЛ в Челябинской области. Среди них и представитель ОХЛ из Москвы Алексей Данилов.

«Главная идея создания данной лиги заключается в объединении представителей различных министерств и ведомств нашей страны в целях популяризации здорового образа жизни и любительского хоккея, а также повышения эффективности межведомственного взаимодействия при решении государственных служебных задач», — отметил Алексей Анисимов.

Он также напомнил, что Офицерская хоккейная лига была основана в октябре 2018 года. Инициатором ее создания выступила Ассоциация спортивного содружества «Лига Сильных». А ее участниками стали команды, которые состоят из представителей органов власти и безопасности РФ, в том числе действующие сотрудники и ветераны ФСБ, МВД, Минобороны РФ, Росгвардии, СК, Прокуратуры, ФНС, ФСИН и др.

Кстати, возглавляет ОХЛ Владимир Газизов — генерал-майор полиции, почетный сотрудник МВД России, заслуженный тренер России. За выдающиеся заслуги он был удостоен государственных наград, в том числе ордена Почета.

Офицерская хоккейная лига. Челябинская область. Результаты матчей:

МЧС — ГУВД — 5:4.

УФСБ — Росгвардия — 2:9.

ГУФСИН — Прокуратура — 5:8

Скальпель — Гарнизон Минобороны — 15:8.

На сегодняшний день в Офицерскую хоккейную лигу входят 12 регионов России, а это более 350 команд и порядка 7700 участников. Победители региональных этапов дальше будут участвовать во всероссийском этапе.