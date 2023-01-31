Сегодня, 31 января, в челябинском СК «Метар-Спорт» стартовал пятый этап чемпионата России Молодежной лиги по волейболу. Челябинская команда «Динамо-Метар-2» встретится с тремя юношескими командами. Вход на матчи свободный для всех желающих, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».

С 31 января по 3 февраля за победу в играх пятого этапа будут бороться: челябинское «Динамо-Метар-2», Сборная команда Республики Беларуси (Минск), «Спарта-2» (Нижний Новгород) и «Тюмень-Прибой» (Тюменская область). В первом матче южноуральские волейболистки уверенно обыграли «Спарту-2» со счетом 3:0 (25:16,25:16,25:10). Молодежка «Динамо-Метар» поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Полное расписание игр:
1 февраля
15:00 Тюмень-Прибой — Спарта-2
17:00 Сборная команда РБ — Динамо-Метар-2

2 февраля
15:00 Сборная команда РБ — Тюмень-Прибой
17:00 Спарта-2 — Динамо-Метар-2

3 февраля
11:00 Спарта-2 — Тюмень-Прибой
13:00 Динамо-Метар-2 — Сборная команда РБ