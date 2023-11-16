Около 100 волонтеров будут отобраны для помощи в организации чемпионата России по фигурному катанию на коньках, который пройдет в челябинской арене «Трактор» с 21 по 24 декабря. Сегодня, 16 ноября, организаторы масштабных соревнований объявили о старте набора волонтеров, сообщает региональный Минспорт.
На соревнованиях в ледовой арене «Трактор» выступят лидеры сборной России — звезды мирового фигурного катания. Они разыграют комплекты наград в четырех видах программы: мужском и женском одиночном катании, танцах на льду и состязаниях спортивных пар. Кроме того, состоятся и показательные выступления фигуристов.
Организаторы турнира планируют задействовать волонтеров в нескольких направлениях: встречи участников в аэропорту, работе пресс-центра, службы аккредитации, работе со зрителями и других.
«Стать добровольцем может человек, достигший 16 лет. Для всех волонтеров будут обеспечены комфортные условия работы, специальная экипировка и питание, а также верифицированные часы. Отдельный функционал — спортивное направление, в число волонтеров войдут воспитанники челябинских школ по фигурному катанию»,— сообщают в региональном Минспорте.
Набор волонтеров продлится до 28 ноября. Подать заявку можно на сайте dobro.ru. Полный список добровольцев будет опубликован 1 декабря в группе «Я волонтер Южного Урала».
Добавим, что ранее в Челябинске объявили программу чемпионата России по фигурному катанию. Кроме того, сильнейшие фигуристы страны выступят на Всероссийской зимней спартакиаде. Состязания по фигурному катанию пройдут в Магнитогорске с 15 по 17 февраля 2024 года.
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