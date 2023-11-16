В Челябинске стартовал прием волонтеров на чемпионат России по фигурному катанию

На соревнованиях будут работать 100 добровольцев

«Стать добровольцем может человек, достигший 16 лет. Для всех волонтеров будут обеспечены комфортные условия работы, специальная экипировка и питание, а также верифицированные часы. Отдельный функционал — спортивное направление, в число волонтеров войдут воспитанники челябинских школ по фигурному катанию»,

— сообщают в региональном Минспорте.