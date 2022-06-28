В Челябинске стартовал Межрегиональный турнир по пожарно-спасательному спорту

Шесть команд Уральского ФО будут бороться за путевки на чемпионат России

Сегодня, 28 июня, на челябинском стадионе «Метар-Спорт» стартовал Межрегиональный турнир по пожарно-спасательному спорту. В этих соревнованиях шесть команд Уральского федерального округа будут бороться за путевки на чемпионат России. В первый день турнира прошла одна из самых зрелищных дисциплин этого прикладного вида спорта — командные эстафеты с препятствиями, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинск не в первый раз принимает у себя соревнования по пожарно-спасательному спорту подобного уровня. В том числе и потому, что за долгую историю развития этого прикладного вида спорта у него большие победные традиции и история. Еще в советскую эпоху южноуральцы становились победителями и призерами чемпионатов Союза, международных соревнований. И сегодня продолжают держать марку, регулярно занимая места в тройке призеров в командном зачете на чемпионатах страны.

«Рады вновь встречать спортивные команды в Челябинске. Мы ответственно подошли к организации соревнований. Желаю честной борьбы, покажите на что вы способны! Удачи!», — напутствовал участников первый заместитель Главного управления МЧС России по Челябинской области Константин Гандау.

Удача и немного фарта спортсменам в действительности была очень кстати. В первый день состоялись командные эстафеты — одна из самых зрелищных и непредсказуемых дисциплин. Здесь с одной стороны все предельно просто, если имеете представление о классических легкоатлетических эстафетах 4×100 метров.

Любители «королевы спорта» прекрасно знают, что во время передачи эстафетной палочки здесь часто случаются ошибки, которые сводят на «нет» усилия фаворитов. А теперь попробуйте спроецировать эти состязания на пожарно-спасательный спорт. Тут каждому из четырех участников необходимо не только максимально быстро и четко пробежать свой этап, но и не допустить ошибок при преодолении определенных препятствий.

Вот и получается, что предугадать победителя в эстафетах в пожарно-спасательном спорте очень сложно. Записные фавориты то и дело допускают осечки — упадут с бума (специального бревна), неправильно закрепят «ствол» или шланг, оставят тлеющий уголек во время тушения огня в оборудованном противне.

Наверное, поэтому один из наставников южноуральской команды, Заслуженный тренер России Сергей Исаев ходил мрачнее тучи. Опытнейший специалист вежливо отказался от небольшого интервью. Расстроился — его ребята допустили досадную ошибку, которая помешала им показать желаемый результат. Пришлось «отдуваться» перед корреспондентом одному из участников южноуральской команды.

«Это случайность, ошибки у всех бывают. Главное сделать правильные из них выводы и двигаться дальше. У нас сильная команда. Хотя в том же УрФО хорошие ребята из Свердловской области и ХМАО. Мы обязательно их „сделаем“ на чемпионате России», — уверенно заявил Максим Лисичко.

Надо было видеть то, как настраивают себя ребята перед стартом, как поддерживают друг друга. И с какой бешеной скоростью устремляются после выстрела судьи отработать свой этап. У каждой команды своя фирменная и яркая экипировка. Здесь все по серьезному. Чувствуется, что сами атлеты много времени и сил потратили на тренировках, чтобы до автоматизма довести элементы прохождения дистанции в этом виде спорта.

«Это один из самых техничных и сложных видов спорта. Нужно не только ногами быстро работать, но и руками и даже головой. Важно быть физически крепким и выносливым. А все это достигается через упорные тренировки. Поэтому и уходят на отработку элементов пожарно-спасательного спорта даже не часы, а годы тренировок», — считает старший тренер сборной Свердловской области по пожарно-спасательному спорту Максим Гречко.

Кстати, этот специалист недавно достиг со своей командой удивительного успеха. Несмотря на то, что исторически в Свердловской области пожарно-спасательный спорт был всегда на высоком уровне, в последние годы он пришел в упадок. По словам того же Максима Гречко, до недавнего времени у руководства не было большого желания развивать этот вид спорта. А теперь пришел новый начальник и жизнь заиграла новыми красками. Как результат — спустя 21 год наши северные соседи взяли да и вернули себе титул сильнейшей сборной, выиграв чемпионат России.

Любопытно, что Максим Гречко — наш, челябинский. На протяжении многих лет представлял наш регион, побеждая на чемпионатах России и даже мира. Однако завершив карьеру, женился, переехал в соседний регион и теперь поднимает пожарно-спасательный спорт в Свердловской области. Но желает родной Челябинской области только добра и новых побед.

Одну из них сегодня наша команда и одержала. Проявили себя девушки-юниорки, победившие в командной эстафете. Челябинки прошли дистанцию хоть и не без помарок, но этого хватило для победы. Во многом благодаря стараниям Дианы Муртазалиевой, которая бежала, пожалуй, самый ответственный, третий этап эстафеты.

«Конечно, рады своей победе. Но понимаем, что результат мог быть и лучше. Надо работать над собой, совершенствовать свое мастерство. Тем более, что у нас есть с кого брать пример. В Челябинске есть немало сильных и хороших спортсменок. Например, Валерия и Дарья Друзь. Они „монстры“ в нашем виде спорта, за ними не угнаться», — говорит Диана Муртазалиева.

Слушаешь спортсменку и понимаешь, что с таким подходом все у нее получится. Ей всего 14 лет, но она уже готовится составить достойную конкуренцию лидерам национальной сборной России. А ведь занимается Диана пожарно-спасательным спортом всего-то два года.

Стоит отметить, что помимо действующих сотрудников, мальчишек и девчонок, мечтающих связать свою жизнь с МЧС, за победу борются люди, никак не связанные с пожарной охраной. Например, в составе сборной Челябинской области есть Иван Корнеев, который увлекся пожарно-спасательным спортом в юности, но работает сейчас совершенно в другой сфере деятельности.

Впереди еще три насыщенных дня соревновательной программы. В них спортсмены из шести округов в четырех возрастных категориях определят победителей и призеров турнира. Им предстоит продемонстрировать навыки владения штурмовой лестницей при подъеме в окно учебной башни, преодолеть 100-метровую полосу с препятствиями, показать свои силы в и боевом развертывании. По итогам этих состязаний будут определены спортсмены, которые выступят на чемпионате России — он пройдет с 1 по 6 августа в Екатеринбурге.