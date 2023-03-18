В Челябинске стартовал межрегиональный фестиваль адаптивных единоборств

Соревнования собрали 160 спортсменов

В Челябинске в субботу, 18 марта, открылся фестиваль адаптивных единоборств. Соревнования, ставшие традиционными, собрали рекордное количество участников — 164 спортсмена из Челябинской, Курганской, Свердловской, Новосибирской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, республики Якутия и других регионов России съехались на Южный Урал. Мероприятие посетили почетные гости, вместе с ними церемонию открытия соревнований наблюдал и корреспондент ИА «Первое областное».

Фестиваль проходит с 2014 года. Его организаторы: министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области, филиал Российского союза боевых искусств Челябинской области, ОГБУ ДО ОСШ «Конас», Фонд поддержки гражданских инициатив в лице АНО «Импульс».

Гости и участники соревнований собрались во дворце спорта «Надежда». Почетными гостями мероприятия стали руководители спортивных организаций, работающих с борцами с ограниченными возможностями. Это председатель регионального отделения Паралимпийского комитета России Анатолий Халабов, председатель Челябинского отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Наталья Кутепова, председатель ЧРООИ «Спортивная федерация спорта глухих», член координационного совета по делам инвалидов при губернаторе Челябинской области Евгений Безруков, председатель ЧРОООФСО «Федерация спорта слепых» Алексей Дьяконов, руководитель регионального отделения ООФ «Всероссийская федерация спорта ЛИН Наталья Огуй, председатель регионального отделения «Специальная Олимпиада России» Александр Галкин.

Главный судья соревнования — судья Всероссийской категории Вячеслав Рубцов.

Гостей и участников приветствовала учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер. Она отметила значимость фестиваля, его масштаб и роль для развития адаптивных видов спорта.

«Южный Урал становится одним из центров адаптивного и паралимпийского спорта. Первые соревнования прошли среди каратистов-колясочников, их организовал тренер Станислав Титов. И сейчас, спустя годы, Челябинская область показывает, как надо проводить подобные мероприятия, ведь наш фестиваль полюбили, как постоянные его участники, так новички», — поделилась своими наблюдениями Ирина Текслер.

На татами встретились спортсмены-дзюдоисты с нарушением зрения, слуха, интеллекта от 14 лет и старше, а также каратисты с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА), показательным видом станет тхэквондо ВТФ (ЛИН).