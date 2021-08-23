В Челябинске стартовал хоккейный турнир Кубок губернатора

«Трактор» в первом матче «всухую» обыграл ярославский «Локомотив» — 3:0

В ледовой арене «Трактор» прошел первый день VIII Кубка губернатора Челябинской области по хоккею. «Автомобилист» из Екатеринбурга одержал победу над «Сибирью» из Новосибирска (1:0), а челябинский «Трактор» взял верх над ярославским «Локомотивом» (3:0).

В первом матче турнира встретились хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» и «Сибири» из Новосибирска. Единственную шайбу в матче забросил уралец Алексей Макеев. А перед главным матчем дня состоялась короткая церемония открытия Кубка губернатора. Старт предсезонному хоккейному турниру в Челябинске дал глава региона Алексей Текслер.

«Мы заждались и скучали по хоккею, надеюсь, что сегодняшняя игра и в целом турнир будет хорошей разведкой боем перед регулярным чемпионатом. Желаю всем командам удачи, а болельщикам — хорошего настроения. Отдельно хотел бы обратиться к болельщикам: по известным причинам нас сегодня немного, но давайте за себя и за того парня поболеем за наших ребят», — приветствовал зрителей губернатор Челябинской области.

В первом периоде хоккеисты «Тракторы» имели больше возможностей открыть счёт в матче, владели территориальным преимуществом. Однако на последнем рубеже у ярославцев надёжно действовал Даниил Исаев. Но и он не смог выручить команду, когда на исходе периода точный бросок удался защитнику «Трактора» Дмитрию Алексееву — 1:0.

Уже на первой минуте второго периода Владимир Ткачев удвоил преимущество челябинцев, хладнокровно сыграв на добивании — 2:0. К середине периода гости активизировались и стали чаще угрожать воротам Романа Вилла. Чешский голкипер «Трактора» как минимум в двух эпизодах выручил команду и оставил свои ворота в неприкосновенности.

В заключительном отрезке матча характер игры не сильно изменился. Команды продолжали искать счастья у чужих ворот, но на последнем рубеже надежно действовали вратари. Тем не менее, «черно-белым» вновь удалось зажечь «красный свет» за воротами ярославцев. На добивании расторопней других оказался чешский легионер «Трактора» Лукаш Седлак. Его земляк Роман Вилл провел отличный матч, оставив свои ворота в неприкосновенности.

«Приятно побеждать. Но команда после турнира в Сочи находится под нагрузкой, поэтому к концу не хватило свежести. Радуют самоотдача ребят и командные действия. После повреждения Владимира Ткачева в конце второго периода решили его поберечь — не выпустили в третьем периоде. Завтра будет медосмотр», — отметил на послематчевой пресс-конференции наставник «Трактора» Анвар Гатиятулин.

Завтра, на Кубке губернатора пройдет второй соревновательный день. В 15:00 встретятся «Автомобилист» с «Локомотивом», а в 19:00 на лед выйдут хоккеисты «Трактора» и «Сибири». Прямую трансляцию матчей можно будет посмотреть на телеканале ОТВ и на сайте 1obl. ru.