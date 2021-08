В Челябинске стартовал хоккейный турнир памяти Валерия Карпова

В соревнованиях участвуют юниоры 2005 года рождения

Во дворце спорта «Трактор» торжественно открыли VI Международный турнир по хоккею памяти Валерия Карпова. В нем за победу поборются шесть юниорских команд: «Трактор» (Челябинск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Металлург» (Магнитогорск), «Авто-Спартаковец» (Екатеринбург), «Авангард» (Омск) и «Югра-ЮКИОР» (Ханты-Мансийск), сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

«Это очень важный турнир для „Трактора“, потому что Валерий Карпов был значимой личностью для хоккейного клуба и школы. Нам нужно сохранить эту память и тот вклад, который он осуществлял, будучи игроком. Мне приятно, что в этом турнире участвуют такие интересные команды. Я уверен, что ребята будут использовать каждую возможность, чтобы стать как можно лучше», — прокомментировал событие генеральный директор «Трактора» Иван Савин.

На сегодняшнем открытии и первых мачтах турнира присутствовала также и Людмила Карпова, мама Валерия. Она поблагодарила всех за поддержку и память своего сына.

Результаты первого игрового дня оказались следующими: «Салават Юлаев» vs «Югра-ЮКИОР» — 3:4 Б, «Авто-Спартаковец» vs «Авангард» — 1:3, «Трактор» vs «Металлург» — 1:7.

Напомним, Валерий Карпов является воспитанником СДЮШОР «Трактор», играл за челябинский «Металлург», «Ладу» (Тольятти) и московское «Динамо». Также выступал в Северной Америке: в «Анахайме», входил в состав команд из Лонг-Бич и Балтимора. В октябре 2014-го Карпова не стало. Он ушел из жизни в возрасте 43 лет при трагических обстоятельствах. С 2015 года в челябинской школе «Трактор» проводят турнир памяти Валерия Карпова.

Автор: София Поромова.