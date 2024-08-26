В Челябинске стартовал I Региональный форум руководителей школьных спортивных клубов

Участники обсуждают внедрение различных игровых видов спорта в школьную программу

Регби, самбо, баскетбол и волейбол, бокс и городки — тренеры по этим и другим видам спорта собрались сегодня в Челябинске на первый региональный форум руководителей школьных спортивных клубов, чтобы обменяться опытом того, как прививать детям любовь к спорту.

Участников приветствовала общественный деятель, учредитель Фонда 2020, первая леди Челябинской области Ирина Текслер. Она, в частности, отметила, как важно ребенку встретить своего наставника и поблагодарила педагогов, которые выступили с инициативой проведения такого мероприятия.





«Инициаторами выступили вы — педагоги, наставники спортивных школ и клубов нашей области. Мы собрались здесь, чтобы обменяться лучшими практиками и обсудить, как сделать занятия спортом еще привлекательнее для для молодежи. А именно от вас зависит не только, будут ли наши дети любить спорт и вести здоровый образ жизни, но и станут ли они патриотами и всесторонне развитыми взрослыми», — отметила Ирина Текслер.

Она напомнила, что в регионе ведется большая работа по развитию спорта, уделяется большое внимание созданию специальных программ, направленных на то, чтобы жители и городов, и сельских территорий имели равные возможности для занятий физкультурой и спортом — «за пять лет в Челябинской области построено 85 спортивных сооружений — физкультурно-оздоровительных комплексов, стадионов, площадок для ГТО...», и выразила уверенность, что благодаря вовлеченности и неравнодушию педагогов и тренеров регион вырастит еще немало чемпионов в самых разных видах спорта.





Мероприятия форума продлятся два дня, за которые участники обсудят, в том числе влияние физкультуры на духовно-нравственное развитие детей, развитие спортивных клубов через проекты Движения первых, формирование эффективной системы взаимодействия с региональными спортивными федерациями, внедрение в школьную программу различных видов спорта, а также адаптивной физкультуры.