В Челябинске стартовал чемпионат УрФО по шахматам

Итоги будут подведены 27 марта

Сегодня, 16 марта, в челябинском отеле «Аврора» стартовал чемпионат Уральского федерального округа по шахматам — 2022. В мужском и женском турнире будут участвовать 90 спортсменов, представляющих все области округа, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



На открытии шахматных стартов с приветственным словом выступили директор турнира Максим Шушарин, член наблюдательного совета Федерации шахмат России Амир Гилязов, глава Ленинского района города Челябинска Александр Орёл и депутат Челябинской городской думы Сергей Резников.



Участники будут бороться за чемпионский титул и путевку в Высшую лигу чемпионата России — 2022. Также сильнейшие уральские шахматисты будут бороться и за призовой фонд.



Стартовый список среди мужчин возглавляет гроссмейстер Алексей Придорожный из Ханты-Мансийского автономного округа. В женском турнире — международный женский мастер Елена Семенова. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров.

