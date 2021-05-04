В Челябинске стартовал чемпионат России по кикбоксингу

В первый день соревнований пройдут предварительные поединки во всех видах программы

Чемпионат и первенство России по кикбоксингу стартовал в Челябинске. Соревнования проходят во Дворце спорта «Юность». Во вторник, 4 мая, в первый день соревнований на площадках чемпионата состоятся предварительные поединки во всех четырех видах программы.



Всего на ринги и татами Дворца спорта «Юность» с 4 по 8 мая выйдут около 2 000 спортсменов из 34 регионов страны. Челябинскую область на домашнем турнире представят около 200 атлетов. Соревнования имеют важное значение для всех спортсменов — победители чемпионата смогут защитить честь России на чемпионате мира в Италии, который состоится в октябре этого года

«В составе сборной команды Челябинской области есть немало как титулованных, так и перспективных спортсменов, способных побороться за медали. Приходите поддержать наших ребят!» — отметил председатель Федерации кикбоксинга Челябинской области Юрий Романов.

Добавим, во вторник, 4 мая, также состоится торжественная церемония открытия чемпионата России. Она начнется в 18:30. Завершится первый соревновательный день в 21:00.