В Челябинске стартовал чемпионат России по боксу среди женщин

Открыл соревнования губернатор Алексей Текслер

Сегодня, 26 ноября, в челябинском Дворце спорта «Юность» стартовал чемпионат России по боксу среди женщин. В церемонии открытия соревнований приняли участие губернатор Челябинской области, председатель региональной Федерации бокса Алексей Текслер и генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, сообщает Оргкомитет турнира.

«Дорогие друзья, добро пожаловать на Южный Урал. Спустя 11 лет Челябинск вновь принимает Чемпионат России по боксу среди женщин. Я благодарен Федерации бокса России за доверие к нам, мы его, безусловно, оправдаем. Мы сделали все для того, чтобы праздник бокса в нашем регионе состоялся. Приветствую гостей, приветствую тренеров и, конечно же, спортсменов. В нашем регионе любят и ценят бокс. Хочу сказать, что у нас большие победные традиции в боксе как среди мужчин, так и среди женщин. У нас есть призеры и олимпийские чемпионы, есть чемпионы мира и чемпионы России. Мы поддерживаем развитие бокса в нашем регионе. Бокс — это спорт, и победит сильнейший. Я желаю всем участникам победы, а болельщикам ярких эмоций», — подчеркнул Алексей Текслер.

В чемпионате России примут участие 180 спортсменок из 48 регионов страны. Они будут бороться не только за медали, но за возможность войти в состав национальной сборной для участия в чемпионате мира. Челябинская область представлена на чемпионате 17 спортсменками. По мнению специалистов как минимум 6 из них претендуют на медали.

«Хочется отметить высокий уровень организации турнира. Спасибо большое Алексею Леонидовичу, спасибо Челябинской области в целом за гостеприимство и тот уровень турнира, который они придали женскому боксу. Ни для кого не секрет, что женский бокс только набирает обороты у нас в стране и мире, и часто не такое должное внимание оказывается данному виду спорта. То, что мы видим здесь в регионе — это показатель на будущее, к чему надо стремиться, чему соответствовать. По первым дням соревнований уже можно сказать, что в Челябинске самый лучший чемпионат России по боксу среди женщин, который был у нас в стране», — отметил Кирилл Щекутьев.

Впервые на соревнованиях подобного ранга предусмотрен солидный призовой фонд. В каждой из 12 весовых категорий разыгрывается 1 млн рублей, а победительницы чемпионата получат автомобиль Chevrolet Cobalt.

Турнир продлится до 3 декабря. В последний день соревнований состоятся финальные поединки.