В Челябинске спортсмены посадили даурские лиственницы, на очереди — каштаны

В сквере «Дружба» появится Олимпийская аллея чемпионов

Сегодня, 11 октября, в Челябинске спортсмены и общественники при участии главы города Натальи Котовой высадили десять даурских лиственниц в сквере «Дружба». Здесь планируют создать Олимпийскую аллею чемпионов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Сохраним лес». В нем инициативная группа руководителей челябинских спортшкол приняла участие в высадке даурских лиственниц, привезенных с Дальнего Востока. В общей сложности в сквере «Дружба», расположенном в Тракторозаводском районе города, посадили десять таких деревьев.

«Приятно видеть, что спортсмены у нас активные, заботятся о благоустройстве города. Они выступили с инициативой, которую мы поддержали. Планируем здесь создать спортивную аллею, сделаем именные таблички — в честь кого и благодаря кому были высажены эти деревья», — сообщила журналистам Наталья Котова.

Глава города рассказала, что в этом году в Челябинске было высажено около 4,5 тысячи деревьев и более 9 тысяч кустарников. До конца года планируется высадить еще 83 крупномера и 219 кустарников. Эти действия легли в основу большой программы по озеленению города.

Общественный деятель, экс-министр спорта региона Юрий Серебренников сообщил, что в нынешней акции приняли участие руководители и атлеты десяти спортшкол города. Среди них — «Коре», «Мастер», «Конас», «Вероника», «Трактор» и другие.

«Спортсмены активно участвуют в таких акциях, охотно откликаются на различные инициативы и предложения. И очень важно, что они таким образом выражают свою позицию и внимание к общественной жизни города, а не только приносят ему славу и известность благодаря высоким спортивным результатам. Следующие Олимпийские игры пройдут в Париже. Если наши атлеты успешно в них выступят, привезем в Челябинск каштаны и посадим на этой Олимпийской аллее», — поделился планами Юрий Серебренников.