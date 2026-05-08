В Челябинске создали первый профессиональный женский футбольный клуб

Команда стартовала с победы в чемпионате России

В истории челябинского футбола случилось знаковое событие: в городе появилась профессиональная женская команда. Клуб «ОСШ-Челябинск» стартовал в Первой лиге чемпионата России, а уже завтра, 9 мая, сыграет первый домашний матч сезона. Накануне этого события наш корреспондент побывал на тренировке, поговорил с тренерами и игроками.

Реформа РФС и шанс для регионов

Идея создать в Челябинске профессиональную женскую команду зрела давно. Директор областной спортивной школы Андрей Фомин «вынашивал ее долго». Но нужен был подходящий момент. И он наступил.

Российский футбольный союз запустил реформу женских соревнований. С сезона-2026 Первая лига перестала быть турниром для галочки. Теперь это полноценный второй дивизион: со статусом, календарем и, что важнее, расширилась его география и состав участников.

«Эти изменения имеют стратегическое значение для женского футбола в России. Мы продолжаем выстраивать целостную систему, обеспечивающую непрерывное развитие игроков — от детско-юношеского уровня до профессионального. Реформа также направлена на расширение регионального присутствия женского футбола и сохранение его в структурах профессиональных клубов», — отметил перед запуском проекта генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Челябинск не остался в стороне. Команда сформирована, получила рабочее название «ОСШ-Челябинск» — без пафоса, но с большими амбициями.

«Раньше наши девушки выступали также в Первой лиге, но этот турнир не имел профессионального статуса. За весь сезон девушки проводили лишь 6–8 игр, а тут теперь полноценный турнир, в котором представлены 10 команд. Разумеется, у девчонок появился стимул играть и расти по карьерной лестнице», — говорит один из тренеров команды «ОСШ-Челябинск» Сергей Киреев.

«Мы хоть и дебютанты, но ставим высокие задачи»

Переход на профессиональный уровень в Челябинске воспринимают как новый вызов и ставят одновременно две цели — показать хороший результат и развивать молодых игроков. Около половины состава представляют футболистки, прошедшие ЮФЛ.

«Наша команда очень ждала полноценный чемпионат. Тренерам и футболистам нужна практика, иначе зачем мы тренируемся? Шесть месяцев игр — разве это не прекрасно! Хоть мы и дебютанты турнира, но ставим перед собой высокие задачи. Команда у нас достаточно опытная. Рассчитываем, что сплав опыта и молодости поможет показать достойную игру и результаты», — сказала главный тренер «ОСШ-Челябинск» Наталья Кузьмина.

По ее словам, волнение перед матчами неизбежно, — главное, чтобы оно не мешало во время игры. При этом тренер признает, что статус первооткрывателей накладывает дополнительную ответственность. Всего в заявку на сезон вошли 25 футболисток. Все они являются воспитанниками челябинской областной спортшколы по футболу.

В турнире примут участие 10 команд: «Акрон — Академия Коноплева», «Балтика», «Волгарь», «Оренбург», «Пари НН», «Сочи», «Строгино», «Урал», «Факел», «Челябинск-ОСШ». Каждая команда в двухкруговом формате проведет по 18 игр. Сезон Первой лиги завершится в начале октября.

Футбол. Чемпионат России среди женщин. Первая лига. Участники турнира:

1. «Акрон — Академия Коноплева» (Тольятти).

2. «Балтика» (Калининград).

3. «Волгарь» (Астрахань).

4. ЖФК «Оренбург» (Оренбург).

5. «Пари НН» (Нижний Новгород).

6. ЖФК «Сочи» (Сочи).

7. «Строгино» (Москва).

8. «Урал» (Екатеринбург).

9. «Факел» (Воронеж).

10. «Челябинск-ОСШ» (Челябинск).

«Зря вы думаете, что девушки слабо бьют»

Один из опытнейших игроков команды защитник Виктория Хрущева (ей 29 лет) поделилась впечатлениями от старта сезона.

«Мы очень долго этого ждали. Ответственность большая, ждали сезон с нетерпением. У нас хорошая и дружная команда, ровный состав. Что касается ударов — „пушка страшная“ у Ольги Сухановой. Она у нас главный исполнитель стандартов. Два классных гола уже положила в первом туре. Но могут мощно и сильно пробить Виктория Согрина и Кристина Труш. Зря вы думаете, что девушки слабо бьют, — у нас они могут пробить не хуже мужчин», — считает Виктория Хрущева.

Капитан «ОСШ-Челябинск» Ольга Суханова также с большой радостью восприняла новость о старте команды в Первой лиге.

«В чем отличие женского футбола от мужского? Скорости другие, и игровое мышление у нас разное. У нас больше борьбы, причем жесткой. Наверное, такой у нас азарт — в пылу борьбы не жалеем друг друга, много жестких стыков», — говорит Ольга.

«ОСШ-Челябинск». Состав команды:

Вратарь: Анастасия Новицкая.

Защитники: Виктория Хрущева, Кристина Труш, Ева Башлыкова, Ангелина Шведова, Таисия Шустова, Евгения Томм, Полина Кирюхина.

Полузащитники: Людмила Курбаналиева, Ангелина Швецова, Яна Рабчун, Ольга Суханова, Эрика Гейнц, Вероника Лешкина, Анастасия Симакова, Маргарита Шрейдер, Мадина Хамраева, Галия Якупова.

Нападающие: Виктория Согрина, Арина Мордовская, Дарья Ботова.

Тренеры: Наталья Кузьмина, Сергей Киреев.

Футбол. Чемпионат России среди женских команд. Первая лига. Календарь матчей для ЖФК «ОСШ-Челябинск»:

Первый круг

3 мая. «Волгарь» (Астрахань) — «ОСШ-Челябинск» — 2:3.

9 мая. «ОСШ-Челябинск» — «Пари-НН» (Нижний Новгород).

17 мая. ЖФК «Оренбург» — «ОСШ-Челябинск».

24 мая. «ОСШ-Челябинск» — «Факел» (Воронеж).

31 мая. «ОСШ-Челябинск» — «Строгино».

21 июня. «Урал» (Екатеринбург) — «ОСШ-Челябинск».

28 июня. «ОСШ-Челябинск» — «Акрон» (Тольятти).

12 июля. «Балтика» (Калининград) — «ОСШ-Челябинск».

19 июля. «ОСШ-Челябинск» — ЖФК «Сочи».

Второй круг

26 июля. «ОСШ-Челябинск» — «Волгарь» (Астрахань).

2 августа. «Пари-НН» (Нижний Новгород) — «ОСШ-Челябинск».

9 августа. «ОСШ-Челябинск» — ЖФК «Оренбург».

23 августа. «Факел» (Воронеж) — «ОСШ-Челябинск».

30 августа. «Строгино» (Москва) — «ОСШ-Челябинск».

6 сентября. «ОСШ-Челябинск» — «Урал» (Екатеринбург).

20 сентября. «Акрон» (Тольятти) — «ОСШ-Челябинск».

27 сентября. «ОСШ-Челябинск» — «Балтика» (Калининград).

4 октября. ЖФК «Сочи» — «ОСШ-Челябинск».

Женский футбол в регионе перестал быть «кружком по интересам». Теперь в Челябинске есть профессиональная команда, которая ставит перед собой амбициозные цели и задачи. Накануне они с победы стартовали в Первой лиге, взяв верх над астраханским «Волгарем» (3:2). Завтра, 9 мая, — первый официальный домашний матч сезона. И это хороший повод сходить на стадион «Центральный» и поддержать девчат. Начало матча в 11:00. Вход свободный.

