В Челябинске состоятся всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Уральские самоцветы»

Турнир пройдет с 17 по 19 марта в челябинском ДС «Метар-Спорт»

В Челябинске с 17 по 19 марта во дворце спорта «Метар-Спорт» пройдут всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Уральские самоцветы». В турнире примут участие более 500 спортсменок из разных регионов России, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



В столицу Южного Урала приедут спортсменки из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска, регионов Уральского федерального округа и других регионов России.



Соревнования пройдут по программе первого спортивного разряда и кандидатов в мастера спорта. Спортсменки представят индивидуальные программы и групповые упражнения. Торжественное открытие состоится 17 марта в 14:00 по челябинскому времени.

