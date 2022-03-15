В Челябинске с 17 по 19 марта во дворце спорта «Метар-Спорт» пройдут всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Уральские самоцветы». В турнире примут участие более 500 спортсменок из разных регионов России, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
В столицу Южного Урала приедут спортсменки из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска, регионов Уральского федерального округа и других регионов России.
Соревнования пройдут по программе первого спортивного разряда и кандидатов в мастера спорта. Спортсменки представят индивидуальные программы и групповые упражнения. Торжественное открытие состоится 17 марта в 14:00 по челябинскому времени.
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