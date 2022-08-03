В Челябинске 6 августа в легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной пройдут III летние Парауральские игры «Преодоление», посвященные 10-летию Паралимпийского Комитета России в Челябинской области. Также будут представлены площадки по адаптивным видам спорта, сообщает региональный Минспорт.
Парауральские игры включают в себя спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт слепых, спорт глухих и спорт лиц с интеллектуальными нарушениями.
За медали турнира будут бороться представители дартса, арм-рестлинга и легкой атлетики.
Также в рамках Парауральских игр будут представлены презентационные площадки по адаптивным видам спорта, среди которых баскетбол на колясках, конный спорт, бочча, хоккей-следж, конный спорт и др.
Напомним, что южноуральские легкоатлеты завоевали семь медалей на первенстве России. В Челябинске подвели итоги соревнований среди спортсменов с ПОДА.
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