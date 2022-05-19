В челябинском Дворце пионеров и школьников имени Крупской 22 мая пройдут финальные матчи чемпионата Федерации баскетбола Челябинской области. За чемпионство будут бороться БК «Строитель» и молодая команда ЮУрГУ, сообщает пресс-служба региональной федерации баскетбола.
На протяжении восьми месяцев, с октября по май, любительские команды Челябинска сражались за возможность выйти в финал и получить звание чемпиона. Более 200 игр сыграли команды за сезон.
«Очень здорово, что на наши любительские матчи приходит все больше и больше зрителей и болельщиков, особенно к финалам. Мы видим увеличение интереса к матчам в трансляциях. Нам приятно осознавать, что те обновленные механизмы, которые были заложены два года назад в любительский чемпионат, стали работать. Приходите, будем вместе болеть за наши команды в финале чемпионата ФБЧО», — рассказал президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.
Главный любительский турнир по баскетболу подходит к своему завершению. За первое место будут бороться энергичный и амбициозный БК «Строитель» и молодой, но очень целеустремленный ЮУрГУ. А в матче за третье место встретятся команда УралГУФКа и БК «Алмаз». Начало игр в 17:00 по челябинскому времени.
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