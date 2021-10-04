В южноуральской столице на территории Сада Победы прошел Всероссийский день ходьбы, посвященный 90-летнему юбилею Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.
В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе было принято решение отказаться от проведения массовых стартов. Мероприятие прошло в формате спортивных заходов. Основная цель соревнований — популяризировать ходьбу как наиболее доступный вид физической активности, а также пропаганда физической культуры и здорового образа жизни.
Соревнования проводились в четырех возрастных группах на четырех дистанциях. Победители и призеры Всероссийского дня бега «Кросс нации» были награждены медалями и дипломами министерства спорта Челябинской области, а также денежными призами.
Всероссийский день ходьбы — крупнейшее спортивно-массовое мероприятие, которое проводит Олимпийский комитет России в рамках своей программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна», и является частью Международного дня ходьбы, который проходит при поддержке Международной ассоциации спорта во всем мире уже более 20 лет. Ежегодно в Международном дне ходьбы участвуют более 12 миллионов человек из 150 стран.
Автор: Степан Тимощук
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