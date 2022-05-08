Накануне Дня Победы в Челябинске 7 мая в манеже УралГУФКа прошел V Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль. В состязаниях приняли участие более 200 спортсменов по силовым видам спорта и единоборствам. Свои умения показали представители гиревого спорта, армрестлинга, богатырского жима, воркаута и карате киокушинкай, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Почетным гостем стал бывший обладатель абсолютного рекорда России в становой тяге, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, обладатель нескольких рекордов в силовом экстриме Михаил Кокляев.
«Это великолепное мероприятие, на которое я приезжаю уже второй год подряд. Сегодня по-моему мнению максимальное количество зрителей и участников за все пять лет. Как в прошлом житель города Челябинска, я очень рад присутствовать на таких массовых спортивных соревнованиях», — рассказал известный челябинский тяжелоатлет Михаил Кокляев.
На фестивале прошли соревнования по армрестлингу, силовому экстриму, гиревому спорту, многоборью ГТО, воркауту, народному жиму, карате, кикбоксингу, армейскому рукопашному бою и др. Известные южноуральские спортсмены провели для зрителей мастер-классы.
«Я второй год уже работаю учителем физкультуры в Первой Московской гимназии и хотел бы сказать родителям и преподавателем, что все в наших руках. На уроках физической культуры мы должны давать детям образование и учить их пониманию, что такое хорошо и что такое плохо», — отметил Михаил Кокляев.
Также на мероприятии была большая программа для зрителей, в которой принимали участие все желающие. Рукодельницы проводили мастер-классы, детей раскрашивали аквагримом, на сцене выступали творческие коллективы и были интересные интерактивные площадки.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Импортозамещение Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня