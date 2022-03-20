Сегодня, 20 марта, в челябинском спортивном клубе «Буревестник» стартовал товарищеский турнир «Юный Воин» по киокусинкай каратэ. В нем принимают участие более 300 спортсменов в возрасте от 4-х до 13-ти лет из Челябинской, Свердловской и Курганской областей, передает журналист Первого областного информационного агентства.
«Для большинства участников это первые соревнования в карьере. Они могут поступит серьезным толчком к большой спортивной карьере», — отметили организаторы соревнований.
Турнир проводится для физического и психологического развития юных спортсменов, на котором они могут проявить себя и выиграть свои первые призовые места. Также почувствовать себя частью крупного сообщества единомышленников, которые идут стремятся к высоким результатам.
Напомним, что в Челябинске начался восьмой Всероссийский фестиваль адаптивных единоборств. За призовые места борются спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.
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