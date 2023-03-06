В Челябинске на стадионе «Центральный» прошел товарищеский матч в поддержку проекта «Футбол без границ». Он направлен на реабилитацию и социализацию детей с различными ограничениями здоровья. Вместе с ребятами в матче приняли участие футболисты ФК «Челябинск», сообщает пресс-служба южноуральского клуба.
В товарищеском матче с юными футболистами сыграли профессиональные игроки Никита Зырянов, Егор Дорохов, Николай Злобин и Владимир Ульяновский. Они на собственном примере показали волю к победе и полную самоотдачу.
Ребят поддерживали родители, они приняли участие в конкурсах с ведущим и дали мини-интервью, как настоящие звезды футбола. После игры футбольный клуб «Челябинск» и Всероссийская федерация футбола лиц с заболеваниями церебральным параличом договорились о всесторонней поддержке проекта.
Мероприятие прошло при поддержке ФК «Челябинск» совместно с региональным центром РФС, областной спортивной школой по футболу и группой компаний «Ариант».
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