В Челябинске состоялся товарищеский матч в поддержку детей с ограниченными возможностями

Вместе с юными футболистами сыграли игроки ФК «Челябинск»

В Челябинске на стадионе «Центральный» прошел товарищеский матч в поддержку проекта «Футбол без границ». Он направлен на реабилитацию и социализацию детей с различными ограничениями здоровья. Вместе с ребятами в матче приняли участие футболисты ФК «Челябинск», сообщает пресс-служба южноуральского клуба.В товарищеском матче с юными футболистами сыграли профессиональные игроки Никита Зырянов, Егор Дорохов, Николай Злобин и Владимир Ульяновский. Они на собственном примере показали волю к победе и полную самоотдачу.Ребят поддерживали родители, они приняли участие в конкурсах с ведущим и дали мини-интервью, как настоящие звезды футбола. После игры футбольный клуб «Челябинск» и Всероссийская федерация футбола лиц с заболеваниями церебральным параличом договорились о всесторонней поддержке проекта.Мероприятие прошло при поддержке ФК «Челябинск» совместно с региональным центром РФС, областной спортивной школой по футболу и группой компаний «Ариант».Добавим, что челябинский футболист Кирилл Глебов дебютировал в Премьер-лиге за московский ЦСКА. 17-летний воспитанник спортшколы «Сигнал» вышел на замену в поединке с ФК «Сочи».