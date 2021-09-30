На сцене челябинского конгресс-холла Центра международной торговли состоялось мероприятие «Звезды студенческого спорта». На нем подвели итоги областной Универсиады образовательных организаций высшего образования в 2020-2021 учебном году. Победителей и призеров наградил министр спорта Челябинской области Максим Соколов.
За большой личный вклад в развитие студенческого спорта и хорошо выполненную работу благодарственными письмами награждены судьи, которые работали в рамках Универсиады, а также председатели спортивных клубов, ответственные за спортивную работу в вузе. За помощь в организации и проведении Универсиады также были отмечены благодарственными письмами ректоры ЮУрГУ, ЧелГУ, ЮУрГГПУ, ЮУГМУ.
«Такие мероприятия очень ценны для регионального студенческого спорта — они позволяют не только выразить персональную благодарность каждому, кто вносит свой вклад в спортивные достижения Челябинской области, но и показать, что за каждой победой стоит большая сплоченная команда — спортсмены, тренеры, судьи, педагоги, руководители вузов. Сегодня мы в очередной раз убедились, что у нас спортивный регион, и южноуральские воспитанники достойно представляют Челябинскую область и свое учебное заведение на всероссийских соревнованиях», — поделился министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов.
Напомним, что учащиеся Челябинской области отлично выступили в рамках Универсиады. Студентки и студенты УралГУФКа заняли 1 место в соревнованиях по «Мини-футбол — в вузы», победили на Всероссийских соревнований среди студентов по тхэквондо ВТФ, женская команда по волейболу заняли 2 место на Всероссийских соревнованиях среди студентов, мужская команда по гандболу также заняла 2 место на Всероссийских соревнованиях среди студентов. В копилку спортивных побед свой вклад внесла студентка Южно-Уральского государственного аграрного университета Ангелина Моисеева. Она завоевала золотую медаль на Всероссийских соревнованиях среди студентов по армрестлингу в весовой категории 50 кг.
Автор: Степан Тимощук
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