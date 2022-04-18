В Челябинске состоялся первый Всероссийский турнир по дзюдо памяти Юрия Федорова

В состязаниях приняли участие более 400 юношей и девушек из 15 регионов страны

В челябинском Центре олимпийской подготовки по дзюдо им. Миллера подвели итоги Всероссийского турнира по дзюдо, посвященного памяти Юрия Федорова. Подобные состязания впервые прошли в Челябинской области и собрали более 400 участников из 15 регионов страны, сообщают организаторы турнира.

Состязания были посвящены известному меценату южноуральского и отечественного дзюдо, заслуженному строителю России Юрию Борисовичу Федорову, бывшему вице-президенту Федерации дзюдо России и Федерации дзюдо Челябинской области, члену Высшего совета Национального союза дзюдо.

Почетными гостями соревнований были первый заместитель губернатора Челябинской области, президент региональной федерации дзюдо Виктор Мамин, председатель попечительского совета Федерации дзюдо Челябинской области Ирина Текслер, министр физической культуры и спорта Максим Соколов, спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов, вице-президент ФДР Дмитрий Черных, генеральный директор производственно-строительного объединения «КПДиСК» Любовь Федорова, заслуженный тренер России Александр Миллер, бронзовый призер Олимпийских игр Юрий Степкин и другие.

«Наш календарь пополнился еще одним турниром. Я благодарна спортсменам, которые откликнулись на приглашение выступить в этих соревнованиях. Юрий Федоров сделал очень много для дзюдо вместе со своим партнером Дмитрием Худяковым. Благодаря им наша федерация вошла в 21-й век с репутацией одной из сильнейших в России», — отметила Ирина Текслер.

Одним из почетных гостей соревнований был главный тренер женской национальной сборной по дзюдо, заслуженный тренер России Дмитрий Морозов. Юрий Федоров сыграл огромную роль в его спортивной и тренерской карьере.

«Юрий Борисович всегда думал о команде, которая у нас была, системно. Пытался для этой команды создать уникальные условия. Почему у меня сложились такие теплые отношения с ним? Наверное, потому что я не стеснялся говорить, что я думаю. Он также откровенно отвечал на мои вопросы. Он умел быть рядом не только когда все было хорошо, но и в тот момент, когда было тяжело», — отметил лучший тренер Европы по дзюдо 2016 года Дмитрий Морозов.

В состязаниях памяти Юрия Федорова спортсмены Челябинской области добыли 33 медали, в том числе 6 золотых, 10 серебряных и 17 бронзовых. Победителями в своих весовых категориях стали Никита Петров (38 кг), Николай Трикашный (60 кг), Дмитрий Попов (73 кг), Ева Ставинчук (32 кг), Татьяна Соцкова (40 кг) и Виктория Игнатьева (свыше 63 кг).

Победители и призеры первого турнира памяти Юрия Федорова получили солидные призы и медали, которые высоко оценил даже олимпийский чемпион — 2016 Беслан Мудранов, ранее проведший мастер-классы для юных дзюдоистов в Центре дзюдо Дениса Ярцева, клубе Кирилла Денисова и в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера.

Напомним, что в знак заслуг перед южноуральским дзюдо мастера спорта СССР по самбо и дзюдо, заслуженного тренера России, заслуженного строителя России Юрия Федорова в 2018 году галерею кимоно в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера украсил именной макет кимоно Федорова. Известный меценат южноуральского и российского дзюдо скоропостижно скончался 13 ноября 2020 года. Юрию Борисовичу Федорову было 62 года.