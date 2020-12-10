В Челябинске состоялось чествование чемпионки Европы по боксу Евы Никитиной

Спортсменка завоевала золотую медаль на соревнованиях в Болгарии.

В Министерстве спорта Челябинской области состоялась церемония чествования Евы Никитиной, воспитанницы школы олимпийского резерва «Буревестник» и чемпионки первенства Европы по боксу. 15-летняя спортсменка стала обладательницей золотой медали после успешного выступления на турнире в Софии. С победой девушку, а также её наставника Кристину Борцову, поздравил министр спорта Леонид Одер.



В финале турнира в Софии Ева Никитина, выступающая в весовой категории до 63 килограммов, одержала верх над соперницей из Польши. Как призналась «Первому областному» сама спортсменка, несмотря на то что с окончания турнира прошло больше недели, её до сих пор не отпускают эмоции.

«Когда вспоминаю это, смотрю видео, мурашки все время. Не знаю, хочется плакать. Гордость за свою страну, свою команду, за себя в первую очередь. Это непередаваемые ощущения. Я очень счастлива всё ещё»,— рассказала «Первому областному» чемпионка Европы по боксу Ева Никитина.

Сама девушка рассказала, что в боксе оказалась случайно, когда в 2015 году учитель физкультуры отвёл их класс на экскурсию в специализированный зал. Там первый набор проводила Кристина Борцова, которая тогда была начинающим тренером. Так состоялось их знакомство.

«С самого начала, когда даже не было у нас набора групп, в зале была пустота, а Ева уже приходила на тренировки, и индивидуально я с ней занималась. В плане физической подготовки девочка была очень развита, в технико-тактическом — также, можно сказать, схватывала всё на лету», — поделилась тренер СШОР «Буревестник», мастер спорта России по боксу Кристина Борцова.

Теперь в планах Евы Никитиной и Кристины Борцовой — завоевание золотой медали чемпионата мира и победа на Олимпийских играх. Девушки отмечают, что когда-то мечтали о попадании на первенство Европы, теперь захотели большего.

Напомним, первенство Европы по боксу, на котором Ева Никитина завоевала золотую медаль, проходило в столице Болгарии Софии с 24 ноября по 2 декабря. Сборную России на турнире представили 25 спортсменов, в общей сложности они завоевали 22 медали, что позволило занять первое общекомандное место.