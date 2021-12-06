В Челябинске состоялись детские соревнования «Локо Дзюдо»

Спортивный праздник прошел в рамках пятого новогоднего фестиваля клуба дзюдо «Ичибан»

С 4 по 5 декабря в Челябинске в Центре олимпийской подготовки по дзюдо имени Александра Миллера состоялись детские соревнования «Локо Дзюдо» в рамках пятого новогоднего фестиваля клуба дзюдо «Ичибан». Юные спортсмены и их семьи соревновались между собой, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



«Локо Дзюдо» — это всероссийская детская лига, где популярным единоборством занимаются юные спортсмены в возрасте от 11 до 14 лет. В настоящее время в состязаниях, которые проходят под ее эгидой, участвуют тысячи воспитанников спортивных школы по всей стране. Основателем «Локо Дзюдо» является заслуженный мастер спорта России Алим Гаданов.



В минувшие выходные юные спортсмены клуба «Ичибан» соревновались между собой, а также состоялся турнир по семейному дзюдо «Семья Чемпионов» и прошли командные состязания по системе «стенка на стенку».



Основателем клуба «Ичибан» является заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы, участник двух Олимпийских игр Кирилл Денисов, ныне спортивный директор Федерации дзюдо России. В Челябинске клуб был открыт в 2016 году.



Напомним, что в сентябре 2020 года клуб «Ичибан» одержал победу в конкурсе грантов президента Российской Федерации. В декабре 2020 года Международная федерация дзюдо включила «Ичибан» в топ-5 в номинации «Лучший проект по дзюдо для детей» наряду с клубами из Бразилии, Франции, Нидерландов и Словении.

