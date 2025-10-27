В Челябинске состоялась церемония открытия чемпионата МВД России по боксу

Турнир собрал более 300 спортсменов из 35 регионов

В Челябинске официально стартовал чемпионат МВД России по боксу. Сегодня, 27 октября, состоялась торжественная церемония открытия соревнований. В ней пожелал участникам ярких и зрелищных боев начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-майор Сергей Космачев. Он же с коллегами и участниками соревнований принял участие в возложении цветов к мемориалу «Солдатам правопорядка», сообщает региональная федерация бокса.

На ведомственный чемпионат России в Челябинск прибыли более 300 спортсменов из 35 регионов. Они поборются за победу и медали в 10 весовых категориях. Среди участников — 17 мастеров спорта международного класса, в том числе победители и призеры чемпионатов страны.

День официального открытия стартовал с церемонии возложения цветов к подножию мемориала «Солдатам правопорядка». Память о героях-южноуральцах, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания.

Торжественное открытие состоялось на площадке универсального спортивного комплекса ГУ МВД России по Челябинской области. Участников состязаний приветствовали генерал-майор полиции Сергей Космачев, старший инспектор по особым поручениям ГУРЛС МВД России полковник полиции Евгений Ивашутин, заместитель министра спорта Челябинской области Виталий Якушев, исполнительный директор Федерации бокса Челябинской области Фаригат Касымов и другие почетные гости.

«Чемпионат станет ярким событием в жизни нашего региона. Этот зрелищный вид спорта имеет свои традицию и историю, южноуральская земля взрастила большое количество титулованных спортсменов. Выражаю благодарность руководству ГУ МВД России по Челябинской области за проявленную инициативу и организацию мероприятия», — отметил Виталий Якушев.

Добавим, что сборную команду Челябинской области на чемпионате представляют 7 боксеров, трое из которых имеют звания мастеров спорта международного класса. Турнир стартовал в субботу, 25 октября. Все наши земляки в своих первых поединках одержали победу.

Чемпионат МВД России по боксу продлится до 31 октября. Финальные поединки состоятся на ринге дворца спорта «Юность» в эту пятницу. Начало боев — в 17:00. Вход для зрителей свободный.

Соревнования посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами состязаний выступают ГУ МВД по Челябинской области и Федерация бокса Челябинской области при поддержке губернатора Челябинской области, министерства спорта региона и Фонда поддержки спорта.

Фото: Евгений Шерягин для Федерации бокса Челябинской области